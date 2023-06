PGE i Orlen prowadzą w zmaganiach o farmy wiatrowe na Bałtyku

Wkrótce ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie postępowań dotyczących lokalizacji wiatraków na polskim Bałtyku. W nowej fazie wyścigu po energię z wiatru prowadzą PGE i Orlen.

W postępowaniach rozstrzygających o nowych lokalizacjach dla morskich farm wiatrowych największą liczbę punktów zdobyły spółki grupy PGE (pięć - w tym jedna razem z Ørsted) i grupy Orlen (pięć lokalizacji).

- Uzyskanie największej liczby punktów w postępowaniach rozstrzygających nie kończy jeszcze procedury uzyskiwania pozwoleń na nowe lokalizacje - zastrzega Karol Lasocki z kancelarii DWF Poland.

W przypadku 4 postępowań, których wyniki zostały ogłoszone na początku 2023 roku, zostały wniesione wnioski o ich unieważnienie. Rozstrzygnięcia ministra infrastruktury w tych sprawach spodziewane są w najbliższych dniach. 13 czerwca 2023 r. upływa termin składania wniosków o unieważnienie 6 postępowań.

Wiele wskazuje na to, że to polskie firmy będą rozdawały karty na polskiej części Bałtyku w kolejnej fazie programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, bo to one wygrywają w postępowaniach o nowe lokalizacje dla morskich farm wiatrowych.

Te firmy to PGE i Orlen, gdyż to spółki z tych grup zdobyły największą liczbę punktów w tzw. postępowaniach rozstrzygających na nowe lokalizacje dla morskich farm wiatrowych.

PGE i Orlen prowadzą w wyścigu o nowe lokalizacje dla morskich wiatraków

Dr Karol Lasocki, partner w kancelarii DWF Poland, wskazuje, że Ministerstwo Infrastruktury opublikowało już wyniki postępowań rozstrzygających w sprawie nowych 11 lokalizacji dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

- W jednym z nich, upraszczając, żaden z wnioskodawców nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego, bo teren do 2040 roku został zarezerwowany na cele wojskowe. W pozostałych 10 postępowaniach największą liczbę punktów zdobyły spółki grupy PGE (pięć lokalizacji, w tym jedna razem z Ørsted) i grupy Orlen (pięć lokalizacji ). Z tym że uzyskanie największej liczby punktów w postępowaniach rozstrzygających nie kończy jeszcze procedury uzyskiwania pozwoleń na nowe lokalizacje - mówi Karol Lasocki.

- Od wyników postępowania rozstrzygającego można się odwołać do ministra infrastruktury, wnosząc wniosek o unieważnienie postępowania, następnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji w sprawie unieważnienia postępowania i po wyczerpaniu tego trybu można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dopiero po postępowaniu rozstrzygającym minister wyda decyzję przyznającą daną lokalizację - wyjaśnia Lasocki.

PGE zdobyła najwięcej punktów w czterech postępowaniach rozstrzygających, których wyniki Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło w pierwszych miesiącach 2023 roku (obszary 60.E.3; 43.E.1 - razem z Tauron Polska Energia, 60.E.4 - razem z Eneą; 44.E.1).

Poza tym ogłoszenia o wynikach postępowań rozstrzygających opublikowane pod koniec maja 2023 r. pokazały, że spółka PGE i i Ørsted uzyskała najwięcej punktów w postępowaniu dotyczącym obszaru 45.E.1. Lokalizacja ta sąsiaduje bezpośrednio z obszarem, na którym PGE i Ørsted realizują projekt Baltica 2.

Energia z wiatru jest niezbędna. To kwestia bezpieczeństwa kraju

- Polska potrzebuje nowych własnych mocy wytwórczych, aby w perspektywie najbliższych lat możliwe było ograniczanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, a w konsekwencji obniżenie rachunków za prąd dla odbiorców. Dlatego inwestujemy w odnawialne źródła energii, w tym w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim - komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, cytowany w komunikacie.

Energia z morskich farm wiatrowych, jak zapewnia prezes PGE, będzie tańsza, gdyż jej wytworzenie nie wiąże się z ponoszeniem opłat za emisje CO2 (system EU ETS).

- Pod tym względem rozstrzygnięcia dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych dla nowych morskich farm wiatrowych są dla nas niezwykle ważne, ponieważ pozwolą na realizację strategicznych celów grupy PGE i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski - podkreśla Dąbrowski.

PGE informując o ogłoszeniu wyników postępowania rozstrzygającego na obszar 45.E.1., stwierdziła, że biorąc pod uwagę wcześniejsze rozstrzygnięcia dotyczące nowych pozwoleń lokalizacyjnych (choć jak sama zaznaczyła jeszcze nieostateczne) na pozyskanych obszarach będzie mogła wybudować dodatkowo wiatraki o mocy około 3,9 GW, osiągając w obszarze offshore łącznie ponad 7,3 GW mocy.

Warto zaznaczyć, że jest pewne uproszczenie, bo w podanej mocy są także projekty realizowane wspólnie z duńskim Ørstedem (Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW).

Spółki grupy Orlen uzyskały najwięcej punktów w postępowaniach rozstrzygających dotyczących obszarów 14.E.1; 14.E.2; 14.E.3; 14.E.4 i 46.E.1. Orlen podał, że w efekcie tych postępowań potencjał koncernu w morskiej energetyce wiatrowej może w powiększyć się o około 5,2 GW.

- Realizacja tych inwestycji może zwiększyć potencjał grupy Orlen w morskiej energetyce wiatrowej do około 5,8 GW. Inwestycje planowane na Bałtyku są kluczowe z perspektywy realizacji strategii biznesowej multienergetycznego koncernu, ale też bezpieczeństwa energetycznego regionu - mówił Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlenu, komentując wyniki postępowań rozstrzygających podane przez resort infrastruktury pod koniec maja 2023 r.

Minister decyduje, minister rozpatruje wnioski o unieważnienie decyzji. Taką mamy procedurę

Karol Lasocki wskazuje, że w przypadku wszystkich czterech postępowań rozstrzygających, których wyniki zostały ogłoszone w styczniu i lutym 2023 roku (obszary 60.E.3, 60.E.4, 43.E.1 i 44.E.1), a w których największą liczbę punktów zdobyły spółki grupy PGE, zostały wniesione wnioski o unieważnienie tych postępowań i dodaje, że rozstrzygnięcia ministra infrastruktury w tych sprawach spodziewane są w najbliższych dniach.

- Unieważnienie postępowania rozstrzygającego skutkowałoby koniecznością nowego ogłoszenia na ten sam obszar. Warto mieć jednak na uwadze, że ten sam minister zarówno prowadzi postępowania rozstrzygające, jak i rozpatruje wnioski o ich unieważnienie, a zatem sam kształt procedury rodzi wątpliwość, czy będzie podważał swoje własne ustalenia z postępowań rozstrzygających - komentuje Karol Lasocki.

- W przypadku sześciu postępowań rozstrzygających, tych z wynikami ogłoszonymi w maju 2023 r., termin na składanie wniosków o unieważnienie upływa 13 czerwca 2023 r., co oznacza, że jeszcze 13 czerwca można takie wnioski składać. Już wkrótce będzie zatem wiadomo, czy wpłyną - dodaje Karol Lasocki.

Program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje rozwój projektów o mocy do 5,9 GW i w ich przypadku decyzje o udzielaniu pomocy publicznej podejmuje Prezes URE, chociaż w tej procedurze są też projekty notyfikowane przez Komisję Europejską.

W drugim etapie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej inwestorzy mają być wyłaniani w aukcjach. Pierwotnie zakładano, że aukcje będą się odbywały w latach 2025 i 2027, na łącznie około 5 GW. Ale ten schemat działania zapewne zostanie zmieniony.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje przeprowadzenie aukcji offshorowych na maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych na poziomie 12 GW (4 GW w 2025 r., 4 GW w 2027 r, 2 GW w 2029 r. i 2 GW 2031 r.)