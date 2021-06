PGE i Polimex podpisały umowę na budowę elektrociepłowni gazowej za 1,1 mld zł

W środę, 23 czerwca 2021 r. podpisano umowę na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej Czechnica, która dostarczy ciepło dla Wrocławia. Inwestycja grupy PGE będzie kosztować około 1,15 mld zł. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Polimex Mostostal oraz Polimex Energetyka.

- Czas, który nam został na zmianę paliwa w EC Wrocław, nie jest zbyt długi. Okres technicznej eksploatacji bloków w EC Wrocław był planowany do roku 2034-35, a żywotność kotłów planowano do roku 2030. Ze względu na to, co się dzieje w otoczeniu oraz biorąc pod uwagę politykę PGE dotyczącą odejścia od węgla, będziemy maksymalnie przyśpieszali nasze działania w takim kierunku, aby zmienić paliwo w EC Wrocław - informuje Andrzej Jedut, prezes ZEW Kogeneracja.Jak zapowiada, w obecnej lokalizacji niemal na pewno nie będzie odtwarzana pełna wielkość mocy, które obecnie istnieją w EC Wrocław. Część produkcji będzie przenoszona w inne rejony Wrocławia.Jedną z rozważanych inwestycji Kogeneracji w woj. dolnośląskim jest budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPOE), podobnej do tej, którą grupa PGE posiada w Rzeszowie.- To jest o tyle istotne, że województwo dolnośląskie nie posiada tego typu zakładu. Dlatego intensywnie pracujemy nad tym projektem - mówi Andrzej Jedut.ZEW Kogeneracja należy do PGE Energia Ciepła z grupy PGE. Kogeneracja składa się z trzech zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. W skład spółki wchodzą Elektrociepłownia Wrocław (262,6 MW mocy elektrycznej + 812 MW mocy cieplnej), Elektrociepłownia Czechnica (100 MW mocy elektrycznej + 247 MW mocy cieplnej) oraz Elektrociepłownia Zawidawie (2,67 MW mocy elektrycznej + 21,15 MW mocy cieplnej).