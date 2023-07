PGE i Ørsted podpisały kolejne umowy dla morskiej farmy Baltica 2

Ørsted i PGE planują zakończenie budowy farmy Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, a farmy Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 roku. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej Fot. mat. pras. Orsted / zdjęcie ilustracyjne