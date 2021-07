PGE i Ørsted robią istotny krok ku morskiej farmie wiatrowej

Firmy PGE i Ørsted wybrały konsorcjum Geoquip Marine i MEWO do wykonania badań geotechnicznych dna morskiego. Rozpoczęte właśnie prace projektowe prowadzone są na rzecz Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW. Rezultaty uzyskane w trakcie wstępnych badań i analiz posłużą do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań dla umiejscowienia turbin wiatrowych oraz stacji transformatorowych na morskim obszarze inwestycji - poinformowały spółki.

Badania podłoża gruntowego dna morskiego to jeden z kluczowych elementów przygotowania do budowy instalacji offshore.

- Należy podkreślić, że wykonawca wybrany do przeprowadzenia badań to konsorcjum stworzone z polskiego przedsiębiorstwa MEWO SA oraz szwajcarskiej firmy Geoquip Marine - powiedziała Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica.

- W przyszłości jesteśmy otwarci na podobne partnerstwa, by wspierać polskich dostawców i pokazać im, że morska energetyka wiatrowa to globalna branża, w ramach której mogą się rozwijać - oznajmił Søren Westergaard Jensen z Ørsted.

Kluczowy element przygotowań do budowy morskich wiatraków