PGE idzie w przetwarzanie odpadów. Koło Bełchatowa szykuje inwestycję za 700 mln zł

PGE Energia Ciepła zmierza do budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Ma się ona składać z dwóch linii o łącznej zdolności do przetwarzania 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Termin składania wniosków o udział w przetargu na budowę, w formule dialogu konkurencyjnego upływa z końcem marca 2021 r. Szacowany koszt inwestycji to około 700 mln zł.

Źródło ciepła dla Bełchatowa

Zakładany harmonogram projektu