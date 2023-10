PGE inwestuje w rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis i jej spółka zależna Epore połączyły swoje zasoby i od teraz będą funkcjonować pod wspólną nazwą - PGE Ekoserwis.

- Połączenie PGE Ekoserwis i Epore umożliwi koncentrację zadań Segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego GOZ) w Grupie PGE w ramach jednego podmiotu. Przybliży to Grupę do realizacji jednego z celów strategicznych, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

To połączenie umocniło PGE na poziomie lidera rozwiązań GOZ w Polsce ale również buduje pozycję koncernu jako jednego z liderów na rynku europejskim - twierdzi prezes Wojciech Dąbrowski. W ramach PGE Ekoserwis powstaną trzy nowe odziały w Bełchatowie, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego jak również w Bogatyni i Opolu.

Jak dotąd w PGE powstaje 200 produktów w ramach GOZ, w procesie ubocznym spalania. Są one wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej. Celem PGE jest wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich działaniach prowadzonych przez koncern, stąd wynikła potrzeba utworzenia wyspecjalizowanej spółki do realizacji tych celów.