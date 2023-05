PGE jest spokojna o finansowanie morskich farm wiatrowych

PGE nie obawia o sfinansowanie projektów morskiej energetyki wiatrowej. Zebrała propozycje, które przewyższają kwotę niezbędną do sfinansowania projektów Baltica 2 i Baltica 3 - wynika z informacji podanych przez spółkę.

- Solidarnościowa tarcza rządowa chroni nas przed wysokimi cenami energii dzisiaj, a inwestycje w transformacje, w odnawialne źródła energii ochronią nas w przyszłości . W kluczowym obszarze morskich farm wiatrowych osiągnęliśmy ważny punkt zwrotny - 20 kwietnia podpisaliśmy z Siemens Gamesa umowę na dostawę turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 - poinformował podczas konferencji prasowej prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Harmonogram podania pierwszego prądu z offshoru nie jest zagrożony

- Umowa gwarantuje nam, że największy projekt na Morzu Bałtyckim o mocy 1,5 GW ukończymy w 2027 roku, czyli nie jest zagrożony harmonogram podania pierwszego prądu, a zawarcie tej głównej umowy, bo koszt turbin stanowi około 40 proc., a może nieco więcej całości inwestycji, daje nam możliwość zawierania umów na kolejne komponenty, o których wkrótce będziemy informować - zapowiedział Wojciech Dąbrowski.

PGE rozwija aktualnie trzy projekty offshorowe: Baltica 2 (około 1,5 GW) i Baltica 3 (około 1 GW) wspólnie z Orstedem oraz samodzielnie Baltica 1 (około 1 GW), ale ma większe ambicje.

W czterech postępowaniach o nowe lokalizacje (na osiem złożonych wniosków) zdobyła największą liczbę punktów. Potencjał nowych lokalizacji przekracza 3 GW. Firma czeka w tych czterech sprawach na formalne decyzje Ministerstwa Infrastruktury.

- Wygraliśmy te postępowania, uzyskaliśmy największą liczbę punktów i teraz czekamy na formalną decyzję Ministerstwa Infrastruktury o tym, że to my jesteśmy zwycięzcami postępowań i na otrzymanie decyzji. A czy potem ktoś się będzie od nich odwoływał, to jest zupełnie inna kwestia - wyjaśniał Wojciech Dąbrowski.

- Jeśli chodzi o decyzje formalne to spodziewamy się ich przed wakacjami, a rozstrzygnięć na kolejne obszary pewnie lada dzień. Przynajmniej zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Infrastruktury takie decyzje mają zapadać prawdopodobnie z końcem tego miesiąca. Przynajmniej tak to było prezentowane w mediach - stwierdził Wojciech Dąbrowski.

Lechosław Rojewski: projekt offshore realizujemy w formule project finance

Projekt farm Batlica 2 i Baltica 3 to inwestycja o łącznej wartości szacowanej na ponad 40 mld zł. W tych projektach PGE i Orsted dzielą nakłady inwestycyjne między siebie po połowie. PGE będzie finansować swoją część wydatków poprzez pozyskanie długu zewnętrznego w formule project finance.

- Projekt offshore realizujemy w formule project finance. Zrobiliśmy rozeznanie rynku finansowego na całym świecie. Zainteresowanie instytucji finansowych na tę chwilę jest bardzo duże. Na te dwa projekty (Baltica 2 i Baltica 3 - red.) zebraliśmy propozycje, które przewyższają kwotę niezbędną do sfinansowania. Na dzisiaj nie widzimy obaw o sfinansowanie tego projektu - powiedział Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE.

Z informacji przekazanych przez PGE wynika, że w tym roku nakłady inwestycyjne grupy w obszarze offshore wyniosą kilkaset mln zł, a po podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej, co ma się stać w 2024 roku, będą już znacznie większe.

- W 2023 roku to nie będą jeszcze istotne nakłady, bo jesteśmy w fazie developmentu. To rząd kilkuset milinów złotych. Drugie tyle dokłada konsorcjant. Natomiast po podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej na Baltice 2, będziemy mówili o miliardach każdego roku - wyjaśniał Piotr Sudoł, dyrektor Pionu Finansów PGE.

Grupa PGE w I kwartale 2023 roku osiągnęła około 3,35 mld zł powtarzalnego zysku EBITDA, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej notując 1,72 mld zł zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej , a zatem o 69 proc. więcej niż rok temu.