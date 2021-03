PGE kończy proces unowocześniania bloków w elektrowni Opole

W marcu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpocznie modernizację elektrofiltrów bloku czwartego w elektrowni Opole - poinformowała w poniedziałek Sandra Apanasionek, rzecznik PGE GiEK.

Jak poinformowała rzecznik PGE GiEK, grupa realizuje program modernizacji elektrofiltrów na blokach 1-4 elektrowni Opole, którego celem jest dostosowanie zakładu do nowych standardów emisji pyłów określonych w konkluzjach BAT (Best Available Techniques).

Prace modernizacyjne realizowane są w ramach kontraktu zawartego w 2018 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie pożyczek. Zgodnie z planem modernizacja obejmuje wymianę elektrofiltrów, instalacji odprowadzania popiołu spod elektrofiltrów oraz instalacji i systemów elektrycznych, a także Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).

Według komunikatu spółki, w nowych elektrofiltrach zastosowano rozwiązania techniczne podnoszące skuteczność odpylania: zwiększono ilość indywidualnie regulowanych stref odpylania z 3 do 4, zastosowano wyższe napięcia międzyelektrodowe oraz nowy system wyrównywania przepływów spalin do elektrofiltrów, całkowicie przebudowano kanały spalin dolotowych do elektrofiltrów, a także wprowadzono układ regulacji pracy elektrofiltrów w zależności od stężenia pyłu.

W latach 2019-2020 zmodernizowane zostały elektrofiltry bloków nr 1 i 2, dla których przeprowadzono pomiary gwarancyjne, potwierdzające oczekiwany stopień redukcji pyłu. W 2020 r. rozpoczęła się również modernizacja elektrofiltrów bloku nr 3, z kolei modernizacja elektrofiltrów na bloku nr 4 rozpocznie się w marcu 2021 roku. Po modernizacji elektrofiltrów Elektrownia Opole będzie spełniała nowe standardy emisji pyłu określone w konkluzjach BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku.