PGE kupuje trzy farmy wiatrowe za ponad 900 mln zł

PGE podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc. do ponad 770 MW. Akwizycja jest realizowana przez PGE Energia Odnawialna, spółkę z grupy PGE. Warunkiem zawieszającym transakcji, której zamknięcie planowane jest w II kwartale 2022 roku, jest uzyskanie zgody UOKiK. Wartość transakcji wyniesie powyżej 900 mln zł.

Farmy będące przedmiotem akwizycji, znajdują się w trzech województwach: kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie aktywa będące przedmiotem transakcji stanowią 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh.Wszystkie farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030. Ponadto do około 2030 r. będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW będzie oznaczała dla grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie z 688 MW do 772 MW oraz jak wylicza PGE wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg. danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7117 MW).