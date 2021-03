Koszty CO2 duszą energetykę. „To wypaczenie idei"

Grupa PGE w minionym roku nie miała już darmowych uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją prądu. Ciągle duży, ale przyduszany kosztami CO2 segment energetyki konwencjonalnej grupy pod względem zysku EBITDA przegrał z dystrybucją. PGE spodziewa się, że w 2021 roku jej raportowana EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej znowu spadnie.

Spekulacyjny rynek CO2

Kiedy i jak wydzielenie aktywów węglowych?

- W 2020 roku największy spadek EBITDA odnotowaliśmy w segmencie energetyki konwencjonalnej tj. ponad 30 proc. mniej EBITDA niż w 2019 roku. Te 30 proc. to jest ubytek rzędu 800 mln zł. W 2020 roku kluczową działalnością jeśli chodzi o powtarzalną EBITDA ,stała się dystrybucja, notując o ponad 400 mln zł więcej EBITDA niż segment energetyki konwencjonalnej - stwierdził na konferencji Paweł Strączyński, wiceprezes PGE ds. finansowych.EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej topnieje, bo m.in. rosną koszty uprawnień do emisji CO2 (wzrost cen CO2, w 2020 brak darmowych uprawnienia do emisji CO2), co przekłada się na spadek marży.Grupa PGE spodziewa się, że - w porównaniu z 2020 rokiem - w 2021 roku jej raportowana EBITDA spadnie w segmencie energetyki konwencjonalnej.- Niestety, perspektywa dla EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej jest negatywna. Malejący CDS nie jest rekompensowany w całości z przychodów z rynku mocy. Obserwujemy spadek marż - nawet po uwzględnieniu przychodów z rynku mocy, których nie było w 2020 roku - powiedział Paweł Strączyński.Wskaźnik CDS (Clean Dark Spread) to różnica między ceną energii, a kosztami paliwa i kosztami CO2. Paweł Strączyński mówił tym razem o uproszczonym CDS - tj. bez uwzględnienia kosztów paliwa.W marcu 2021 ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły 42 euro. Paweł Strączyński powiedział, że ścieżki cenowe PGE w różnych scenariuszach zakładały wzrost cen uprawnień do emisji CO2 do 30-50 euro, a nawet do 70 euro.-Ale nawet w najczarniejszych snach nie spodziewałbym się, że z ceną 42-43 euro będziemy mieli do czynienia już na początku 2021 roku - powiedział Paweł Strączyński.- Nie ulega wątpliwości, że do handlu emisjami włączyły się podmioty zainteresowane wyłącznie osiąganiem zysku na transakcjach spekulacyjnych. To są transakcje kompletnie nie przyporządkowane do wytwórców. To zjawisko, które wystąpiło to jest wypaczenie idei powstania systemu handlu emisjami- ocenił Paweł Strączyński.Wiceprezes PGE ds. finansowych wskazał, że sprawą nie zajęła się dotąd Komisja Europejska, choć zapowiadała, że przyjrzy się systemowi i zapewni mechanizmy do ograniczenia pola do spekulacji i manipulacji cen.- Jeśli Komisja Europejska nie wdroży działań, które sprowadzą ceny uprawnień do emisji CO2 do naturalnego, rynkowego poziomu, to możemy mieć do czynienia z naprawdę bardzo słabą sytuacją w sektorze energetyki konwencjonalnej... To będzie powodowało dalszy wzrost cen hurtowych, które już przekroczyły w tym roku 300 zł/MWh - wskazywał Paweł Strączyński.I dodał, że w konsekwencji będzie to powodowało wzrost importu energii elektrycznej - ze względu na coraz większą różnicę w cenach miedzy rynkiem polskim, a rynkami krajów sąsiednich.- W najczarniejszym scenariuszu może to doprowadzić do niekontrolowanego wygaszania aktywów konwencjonalnych w Polsce i do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju - podkreślił Paweł Strączyński.Zarazem nadal nie ma jeszcze jasnej odpowiedzi, jak ma wyglądać organizacyjna przyszłość energetyki węglowej w Polsce, czyli kiedy ma dojść do wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych.- Komunikowaliśmy wielokrotnie, że PGE nie jest bezpośrednią stroną procesu wydzielenia aktywów węglowych. Jego "gospodarzem" jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach poznamy szczegóły planu wydzielenia. Zgłosiliśmy taki postulat, został przyjęty z akceptacją, ale gospodarzem procesu jest Ministerstwo Aktywów Państwowych - akcentował podczas konferencji Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.Dodał, że prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają i są zaawansowane oraz ujawnił, że nie dotyczą one scalania energetycznej branży.- Nie dotykają one łączenia spółek, konsolidacji branży... Dzisiaj Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje tylko nad projektem wydzielenia aktywów węglowych - dodał Wojciech Dąbrowski.Wskazał, że ważnym elementem tej akurat operacji byłaby kwestia przeniesienia długu związanego z aktywami węglowymi.- Zaciągnęliśmy dług na budowę bloków energetycznych w Opolu i Turowie i oczywistym jest, że ten dług powinien być spłacany z pracy tych jednostek, mających zagwarantowane 15-letnie płatności z rynku mocy. Zakładamy przejście wszystkich aktywów węglowych - z wyjątkiem ciepłownictwa - do nowego podmiotu i przejście tych aktywów razem z długiem - powiedział Wojciech Dąbrowski.Przypomnijmy, że Grupa PGE jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce. W 2020 roku wytworzyła około 58,13 TWh energii elektrycznej wobec 58,32 TWh w 2019 roku, notując spadek produkcji prądu z węgla brunatnego - przy wzroście produkcji energii elektrycznej m.in. z węgla kamiennego i z OZE.