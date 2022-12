PGE ma odkupić PKP Energetykę. Pytanie za ile?

Dostawca energii elektrycznej dla kolei spółka PKP Energetyka jeszcze w tym tygodniu zmieni właściciela.

Do transakcji ma dojść jeszcze w tym tygodniu - podaje Radio Zet.

Sprzedającym jest amerykański funduszu CVC Capital Partners, kupującym państwowy koncern energetyczny PGE. Nie jest znana wartość transakcji.

Co ciekawe energetyczną spółkę za 1,41 mld zł we wrześniu 2015 roku sprzedały Polskie Koleje Państwowe. Teraz cena może być znacząco wyższa. Fundusz próbował bowiem sprzedać przed dwoma laty firmę za 1,8 mld euro. To jednak się nie powiodło, wskazuje jednak jakiego rzędu kwotę będzie musiała wydać PGE.

Rozpoczynający swe pierwsze rządy PiS krytykował transakcję sprzedaży przez PKP energetycznej firmy, co więcej usiłował podważyć ją w sądzie. To jednak się mu nie udało.

Część ekspertów uznaje że proces sprzedaży nie powinien był jednak w ogóle dojść do skutku, ze względu na strategiczne znaczenie PKP Energetyki.

PKP Energetyka to spółka, która dostarcza i sprzedaje energię firmom kolejowym. Najważniejszym jej klientem są PKP Polskie Linie Kolejowe. Spółka funkcjonuje na rynku od 21 lat.