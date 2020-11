PGE ma plan dla Bełchatowa. Będą inwestycje, a nie zwolnienia

- Zarząd PGE powołał projekt "Sprawiedliwej transformacji Kompleksu Bełchatów", który zawiera plan konkretnych inwestycji dla regionu. Do końca 2020 roku komitety inwestycyjne przejdą do fazy przygotowania projektów. Szacowana wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację tych projektów wynosi ok. 2,5 mld - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strategia PGE zakłada, że do 2050 r. grupa osiągnie neutralność klimatyczną oraz zapewni swoim klientom 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych.

PGE podkreśla, że posiada konkretne plany dotyczące transformacji regionów. W Grupie został powołany projekt transformacji regionu Bełchatowa.

Spółka zapewnia, że będzie nadal aktywna biznesowo w okolicach Bełchatowa, planuje m.in. budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów, budowę farm słonecznych o mocy do 500 MW i farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.

Program transformacji regionu Bełchatowa