PGE ma pozwolenie na budowę wielkiej inwestycji fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna Kleszczów o mocy 50 MW dostała pozwolenie na budowę. Ma ona powstać do końca 2024 roku w województwie łódzkim na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów.





Inwestycję zrealizuje spółka celowa PGE Soleo Kleszczów, w której zgodnie z umową joint venture, PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów mają po 50 proc. udziałów. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych. PGE i PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

- Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych w Grupie PGE. W tym roku mamy w planach budowę także kolejnych 24 instalacji. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Ich łączna moc wyniesie ok 180 MW – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Łącznie w 2023 r. Grupa PGE będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Umowa z Gminą Kleszczów na budowę nowej farmy fotowoltaicznej jest elementem transformacji regionu bełchatowskiego. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, Grupa PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.