PGE ma umowę z konsorcjum banków na kredyt odnawialny

PGE podpisała z konsorcjum banków umowę na kredyt odnawialny w wysokości 2,33 mld zł - podała spółka. Kredyt ma być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności PGE i inwestycji innych niż węglowe.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podała PGE, konsorcjum, z którym podpisano umowę na kredyt odnawialny składa się z banków: Pekao, PKO BP, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Alior Bank i Santander Bank Polska.

Zgodnie z umową, kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności PGE, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe oraz refinansowanie zobowiązań finansowych.

PGE zaznaczyła w komunikacie, że kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie. Ostateczny dzień spłaty przypada na 26 lutego 2027 r. Oprocentowanie kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR powiększonej o marżę. Marża kredytu może podlegać okresowej korekcie w zależności od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję.

Spółka podała, że kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.