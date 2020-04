PGE mówi o Złoczewie, ale warunkowo

W raporcie za 2019 r. PGE zaledwie w kilku akapitach mówi o inwestycji w nową odkrywkę węgla brunatnego Złoczew. PGE oficjalnie stara się o koncesję na wydobywanie węgla z tego złoża, ale jednocześnie zaznacza, że jej otrzymanie nie będzie równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji. Przekładając to z języka dyplomacji, PGE daje do zrozumienia, że tej inwestycji nie będzie.

Złoże Złoczew jest położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Rozciąga się wąskim pasem o szerokości 1000-1500 metrów na przestrzeni ok. 10 km (na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz Ostrówek (powiat wieluński).Złoże leży w odległości ok. 50 km w linii prostej na północny-zachód od kopalni i elektrowni Bełchatów. Ta odległość jest poważnym obciążeniem odkrywki Złoczew, przewóz węgla brunatnego na taką odległość znacząco zwiększa jego cenę, co z kolei przełoży się na wzrost kosztów produkcji energii.Walka z koronawirusem obecnie przysłoniła inne dyskusje w polskiej gospodarce, w tym o kształt polityki energetycznej. Tutaj jednak nie ma na co czekać, wątpliwości zostały rozwiane już dawno. Przedstawiona pod koniec 2019 r. koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu, zakładająca neutralność klimatyczną UE w 2050 r., na pewno będzie realizowana. Z tych uwarunkowań PGE oczywiście zdaje sobie sprawę, dlatego np. Wojciech Dąbrowski jasno i wyraźnie mówi o inwestycjach w źródła odnawialne, jak np. morskie farmy wiatrowe a w trybie warunkowym mówi o inwestycji w Złoczew.