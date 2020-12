PGE nada ton transformacji polskiej energetyki

Kolejne lata i dekady upłyną pod znakiem transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Podwaliną zmian będzie przechodzenie sektora energetycznego na odnawialne źródła energii (OZE). W tym kontekście cieszą ambitne plany PGE Polskiej Grupy Energetycznej, której działalność do 2050 r. stanie się w pełni neutralna dla środowiska. Inwestycje przyjazne dla klimatu będą jednocześnie stymulować rozwój regionalnych gospodarek.

Przedstawiciele inwestorów i przemysłu wiatrowego już dziś pracują z rządem nad umową gwarantującą zatrudnianie specjalistów związanych do tej pory z tradycyjną energetyką przy bałtyckich inwestycjach. Warunkiem takiego przejścia z jednego do drugiego sektora będą szkolenia. Dlatego jednocześnie branża wiatrowa przy ścisłej współpracy ze spółkami energetycznymi i w porozumieniu z rządem podjęła działania prowadzące do uruchomienia centrum na Śląsku, gdzie m.in. przy wsparciu środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pracownicy kopalń zdobędą kwalifikacje i certyfikaty potrzebne do rozpoczęcia pracy w branży OZE i dystrybucyjnej.Nakreślona przez PGE wizja budowy bezemisyjnej przyszłości stanowi dobry punkt wyjścia do tego, by sięgnąć także po środki Funduszu Odbudowy czy Funduszu Modernizacji. Zwłaszcza, że lider rynku energetycznego – kierując się chęcią pokazania alternatyw i zabezpieczania interesów lokalnych społeczności rozwijających się dotąd dzięki energetyce konwencjonalnej – wyraźnie wskazuje, co będzie możliwe i opłacalne w kontekście budowania Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego wszelkie decyzje o budowie elektrowni i elektrociepłowni na gaz ziemny, który także może trafić do wykazu paliw cenzurowanych przez Brukselę, zostaną przez PGE podjęte nie później niż w 2025 r., a elektrociepłownie kogeneracyjne będą pracować tylko do 2042 roku, kiedy kończy się dla nich wsparcie. W tym czasie grupa zamierza pracować nad alternatywami m.in. elektryfikacją ciepłownictwa.Na inwestycje prowadzące w stronę zielonej przyszłości PGE chce pozyskać środki zewnętrzne stanowiące 25 proc. wartości planowanych inwestycji.Wsparcie polskiej transformacji energetycznej ze środków uruchamianych przez Brukselę wydaje się bardzo potrzebne, jeśli chcemy ją przeprowadzić ten proces etapowo, nie pozostawiając z tyłu żadnej grupy społecznej w regionach bazujących na tradycyjnej gospodarce i energetyce. PGE zaprojektowało działania w taki sposób, by przekształcenia w Grupie przebiegały właśnie w taki sposób.Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej