PGE: największe obawy budzą radykalne ograniczenia emisji na 2030 r.

W przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji prawa klimatycznego największe obawy budzą propozycje radykalnego podwyższenia celu redukcji emisji na 2030 r., co dla sektora energetycznego oznacza wielkie wyzwanie - informuje w środę PGE w przesłanym stanowisku.

Propozycja zakłada, że do września 2020 r. KE przedstawi plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. do 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 r.

Szczególnie zwiększenie celów na 2030 rok wymagałoby szybkiej rezygnacji z węgla i intensywnej wymiany mocy wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym na źródła nieemisyjne - uważa prezes PGE.

Proces ten musiałby przebiegać w bardzo krótkim czasie ze względu na drastyczny wzrost cen CO2. Z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia nie jest to po prostu możliwe - ocenia Wojciech Dąbrowski.

PGE, największa spółka energetyczna w Polsce, podkreśla, że propozycja nie zawiera żadnych istotnych szczegółów na temat planów UE ws. podziału obciążeń inwestycyjnych pomiędzy państwa członkowskie.

"Dostępna analiza pokazuje, że szczególnie zwiększenie celów na 2030 rok wymagałoby szybkiej rezygnacji z węgla i intensywnej wymiany mocy wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym na źródła nieemisyjne. Proces ten musiałby przebiegać w bardzo krótkim czasie ze względu na drastyczny wzrost cen CO2. Z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia nie jest to po prostu możliwe" - ocenił prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski cytowany w stanowisku.

Zdaniem PGE decyzję o zwiększeniu celów redukcji emisji można podjąć dopiero po przeprowadzeniu dokładnej oceny jej wpływu nie tylko na poziomie całej UE, ale także poszczególnych państw członkowskich. Przeanalizowane powinny zostać - wskazuje koncern - całkowite koszty osiągnięcia nowych celów oraz ich wpływ na wzrost PKB na poziomie krajowym.

Do września 2020 r. KE zamierza dokonać przeglądu unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i istniejącego prawodawstwa w świetle celu neutralności klimatu, a także zbadać możliwości zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. Wnioski legislacyjne dotyczące ustanowienia nowego celu na 2030 r. zostaną opublikowane do 30 czerwca 2021 r.

PGE wskazuje, że KE nie przekazała jednak żadnych szczegółów mówiących o tym, czy planuje ocenić różne opcje zwiększenia mechanizmów finansowania dla państw członkowskich o niskich dochodach wraz z ustanowieniem jeszcze ambitniejszych celów klimatycznych.

Spółka sceptycznie podchodzi też do tego, że propozycja KE przewiduje ustalanie celów pośrednich redukcji emisji na podstawie aktów delegowanych.

Zdaniem ekspertów PGE daje to Komisji Europejskiej budzący wątpliwości nadzór instytucjonalny nad decyzjami w stosunku do kluczowego dokumentu dla przyszłości UE, który ma wpływ na globalną konkurencyjność UE i miejsca pracy.

Spółka informuje, że zgodnie z art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu UE akty delegowane mają na celu "uzupełnienie lub zmianę niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego". Cele pośrednie nie są nieistotnymi elementami polityki klimatycznej i energetycznej. W związku z tym wszelkie unijne cele w zakresie klimatu powinny być ustalane przy aktywnym udziale państw członkowskich i przy poszanowaniu kompetencji Parlamentu Europejskiego - ocenia.

PGE podkreśla, że propozycja KE jest "niefortunna" w czasach, gdy potrzebna jest większa jedność i solidarność w UE we wszystkich aspektach politycznych, a tym bardziej w walce ze zmianami klimatu.

"Grupa PGE jest gotowa aktywnie przyczyniać się do realizacji ambitnych unijnych celów klimatycznych poprzez znaczące inwestycje w niskoemisyjne technologie wytwarzania energii, o czym świadczą zarówno podejmowane już działania, jak i nasze plany. W tym procesie niezbędne jest jednak odpowiednie wsparcie. Zasada proporcjonalnego zwiększenia finansowania w ramach EU ETS dla państw członkowskich o niskim PKB w przeliczeniu na mieszkańca powinna zostać zapisana w europejskim prawie klimatycznym wraz z przepisami dotyczącymi jeszcze ambitniejszych celów" - powiedział Dąbrowski.