PGE nie schodzi z rynku węgla. Kluczowa spółka będzie dalej działać

PGE po nałożeniu embarga na import węgla z Rosji zaangażowała się w przywóz węgla do Polski poprzez PGE Paliwa. - Jest rynek, więc będziemy dalej świadczyli te usługi - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, stwierdzając, że PGE Paliwa zostanie w grupie PGE.

Grupa PGE zaangażowała się w przywóz węgla do Polski poprzez spółkę PGE Paliwa. aby zapełnić lukę podażową na rynku węgla, która powstała po wstrzymaniu importu węgla z Rosji.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, poinformował, że grupa PGE do marca 2023 sprowadziła do Polski prawie 10 mln ton węgla, z czego ponad 8 mln ton zostało sprzedane.

- PGE Paliwa jest w strukturze PGE i zostanie w strukturze PGE. PGE Paliwa będzie dalej funkcjonowała. Jest rynek wiec będziemy dalej świadczyli usługi na rzecz naszych klientów - poinformował Wojciech Dąbrowski.

O rynku węgla będziemy rozmawiali podczas debaty "Czas na węgiel?" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego 24-26 kwietnia 2023 roku w Katowicach.

Grupa PGE po nałożeniu przez polski rząd w kwietniu 2022 embarga na import węgla z Rosji mocno zaangażowała się w przywóz węgla do Polski, poprzez spółkę PGE Paliwa. Chodziło o to, żeby zapełnić lukę podażową na rynku węgla, która powstała po wstrzymaniu importu węgla z Rosji.

- Do marca tego roku sprowadziliśmy prawie 10 mln ton węgla. Jeszcze raz dziękuję pracownikom grupy PGE, bo kilka spółek było zaangażowanych w ten trudny, żmudny proces. Węgiel trzeba było sprowadzić, rozwieźć w różne miejsca w Polsce tak, aby klienci podczas zimy mieli dostęp do paliwa i tak się stało - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, podczas konferencji prasowej.

Z tego wolumenu około 10 mln ton węgla sprowadzonego do Polski przez grupę PGE od mniej więcej lipca 2022 roku do marca 2023 roku sprzedane zostało, jak poinformował Wojciech Dąbrowski, ponad 8 mln ton.

W związku z tym, że swego czasu PGE myślała o sprzedaży PGE Paliwa i że trwają prace nad wydzieleniem z PGE, Taurona, Enei i Energi elektrowni węglowych do planowanej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego pojawiają się pytania o przyszłość PGE Paliwa. Władze PGE udzielają jasnej odpowiedzi.

- PGE Paliwa jest w strukturze PGE i zostanie w strukturze PGE. W tej chwili jest to spółka zależna PGE Energia Ciepła , która jest naszą spółką ciepłowniczą. PGE Paliwa będzie dalej funkcjonowała. Jest rynek, wiec będziemy dalej świadczyli usługi na rzecz naszych klientów - poinformował Wojciech Dąbrowski.

Węgiel z importu przede wszystkim dla gospodarstw domowych

- Zakładam i wszystko na to wskazuje, że embargo na węgiel rosyjski będzie utrzymane, a więc zapewne wystąpi potrzeba importu węgla (z innych kierunków - red.), aby zapewnić węgiel przede wszystkim dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych - wyjaśniał Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE podkreślił, że węgiel importowany przez PGE „nie był to węgiel sprowadzany z założenia dla naszych źródeł; opieraliśmy się, opieramy i będziemy się opierali na krajowych wytwórcach” i skomentował stan rozmów z PGG o dostawach węgla na 2023 rok.

- Osiągnęliśmy porozumienie dotyczące zarówno ceny jak i wolumenów dostaw i do końca miesiąca powinno być sfinalizowane. Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, nie ma w tej chwili między nami już żadnych kwestii, które powinny zostać jeszcze uregulowane. Jesteśmy spokojni o dostawy paliwa - stwierdził Wojciech Dąbrowski.

W związku z embargiem na rosyjski węgiel i utrudnionym dostępem do węgla dla gospodarstw domowych PGE Paliwa latem 2022 otrzymała decyzję prezesa Rady Ministrów polecającą spółce zakup przynajmniej 3 mln ton węgla energetycznego nadającego się dla gospodarstw domowych oraz jego sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 roku.

Grupa PGE w 2022 roku ze spadkiem produkcji prądu o 4 proc.

PGE od razu na początku całej operacji importowej informowała, że drogą morską nie da się sprowadzić węgla odpowiedniego w 100 proc. dla odbiorców indywidualnych i dlatego, aby zrealizować zadanie zapewnienia 3 mln ton tego węgla musi zakontraktować i sprowadzić około 10 mln ton miału węglowego.

PGE wyjaśniała, że zawartość groszku w importowanym miale to około 30-40 proc. a więc 10 mln ton które ma być sprowadzone po przesianiu „da pewnie około 3 mln ton groszku , który trafi do klientów indywidualnych”.

Grupa PGE jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 66,13 TWh, czyli o 4 proc. mniej niż w 2021 roku.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła w minionym roku 39,6 TWh, czyli o 6 proc. więcej niż w 2021, z węgla kamiennego 20,5 TWh - o 16 proc. mniej niż w 2021, a z gazu ziemnego 2,8 TWh , czyli mniej o 34 proc. niż w 2021 roku)

Natomiast łączna produkcja energii ze źródeł odnawialnych grupy PGE w 2022 roku osiągnęła poziom 2,2 TWh, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,95 TWh, o 38 proc. więcej niż w 2021 roku.