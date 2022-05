PGE notuje miliard złotych kwartalnego zysku

Zysk netto PGE przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 1 mld złotych wobec 0,8 mld złotych w pierwszym kwartale 2021 roku - wynika z szacunkowych danych finansowych grupy opublikowanych przez energetyczny koncern 11 maja.

Rekordowe wyniki osiągnęły segmenty dystrybucji i energetyki odnawialnej.



PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2022 r. Wynika z nich, że powtarzalny zysk EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rekordowe wyniki osiągnęły segmenty dystrybucji i energetyki odnawialnej. Dystrybucja wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 800 mln zł, a energetyka odnawialna na poziomie około 500 mln zł (159 proc. więcej niż rok wcześniej). To o tyle istotne, że działalność tych segmentów będzie podstawą funkcjonowania grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych.

Dzięki wysokim wolumenom produkcji energii elektrycznej na węglu brunatnym efekt wzrostu ceny uprawnień CO2 miał ograniczony wpływ na wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej w pierwszym kwartale br. Segment odnotował EBITDA na poziomie 0,4 mld, czyli o 14 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Wyniki segmentu ciepłownictwa znalazły się pod presją rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. Zysk EBITDA wyniósł 0,2 mld złotych (spadek o 61 proc. w porównaniu do I kwartału roku 2021).

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniósł 1 mld złotych wobec 0,8 mld złotych w I kwartale 2021 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 0,9 mld złotych, wobec 0,8 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych grupy kapitałowej PGE wyniosła 17,3 TWh i była na zbliżonym poziomie do wolumenu produkcji w I kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,8 TWh (wzrost o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 9,1 TWh, mniej o około 6 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ, co oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa w I kwartale 2022 roku wyniosła 443,4 zł/MWh i była wyższa o około 195,8 złotych/MWh w porównaniu z I kwartałem 2021 roku, przy czym cena uzyskana przez segment energetyki konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh a przez segment ciepłownictwa 370,2 zł/MWh.

- Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie - zastrzega spółka w komunikacie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku jest planowana na 24 maja 2022 roku.