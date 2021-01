PGE Obrót dostarczy energię z OZE do PepsiCo

PGE Obrót z Rzeszowa będzie dostarczać spółce PepsiCo energię elektryczną, która w 100 proc. pochodzić ma z odnawialnych źródeł energii. Łączny wolumen dostarczanej do firmy energii w ramach rocznego kontraktu wyniesie ok. 50 GWh.

Jak podkreślił prezes PGE Obrót Robert Choma, zapewnianie klientom dostępu do "zielonej energii" to jeden z elementów nowej strategii Grupy PGE.



Choma podał dane, z których wynika, że w 2020 r. PGE Obrót dostarczyła klientom ponad 1700 GWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. W tym roku PGE Obrót ma już zakontraktowane 2300 GWh. "Te dane pokazują, że przybywa firm, dla których aspekt ekologiczny jest ważną częścią działalności" - zauważył Choma.

Łączny wolumen dostarczanej do PepsiCo Polska energii elektrycznej wyniesie ok. 50 GWh. Spółka skorzystała z oferty PGE Obrót "Naturalnie, że energia", gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

Jak zaznaczył prezes PepsiCo Polska Michał Jaszczyk, korzystanie z energii z OZE do zasilania czterech zakładów firmy oraz siedziby głównej w Polsce to jeden z elementów długofalowej strategii.



"Nasz cel to osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Stosowanie zatem odnawialnej energii elektrycznej i innych rozwiązań ograniczających emisje CO2 to droga ku zminimalizowaniu wpływu na środowisko i zapobiegnięciu dalszym, negatywnym zmianom klimatu" - dodał.



Klienci korzystający z oferty gwarantującej pochodzenie energii z OZE otrzymują od PGE Obrót dwa dokumenty: certyfikat potwierdzający zakup w ramach "Naturalnie, że energia" i wskazujący, jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł; certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego, gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen.

Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

Oferta "Naturalnie, że energia" jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych, zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie od 50 proc. do 100 proc. całościowego wolumenu.

PGE Obrót z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE - największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. PGE Obrót obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej - firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych.