PGE Odnawialna stawia na fotowoltaikę. Nowe inwestycje jeszcze w tym roku

Spóła PGE Odnawialna będzie realizować nowe projekty wiatrowe, dzięki liberalizacji ustawy 10 H. W tym roku należy się jednak spodziewać wysypu projektów słonecznych. O tym co dokładnie i kiedy zostanie uruchomione prezes spółki Marcin Karlikowski rozmawiał z Joanną Kędzierską.

Według Karlikowskiego presja na rozwój energetyki odnawialnej jest ogromna. Dotyczy to zarówno producentów, eksporterów, firm krajowych jak i zagranicznych. Dziś jesteśmy świadkami prawdziwego wyścigu po OZE.

W tym roku PGE Odnawialna postawi przede wszystkim na moce słoneczne. Do grudnia 2023 r. będzie posiadać ok. 500 MW w projektach PV wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy.

Ubiegły rok spółka zakończyła z rekordowym przyrostem mocy OZE, a w tym roku ma apetyt na więcej.

Sejm uchwalił ustawę, która ma odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce. Według nowych przepisów tego typu inwestycje będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 700 metrów od zabudowań mieszkalnych. W jaki sposób przyjęcie tych rozwiązań wpłynie na plany inwestycyjne PGE Energia Odnawialna?

- To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Grupy PGE, ale całej branży wiatrakowej. Dzięki liberalizacji ustawy odległościowej będziemy mogli realizować zarówno nowe projekty, jak i kontynuować te które rozpoczęliśmy przed wprowadzeniem tzw. zasady 10H.

PGE Odnawialna uważa, że zmiana ustawy 10 H zmieni sytuację w onshorze na lepszą

Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem prawdopodobnie na biurko prezydenta. Jeśli zostaną uchwalone nowe przepisy, kiedy możemy się spodziewać pierwszych inwestycji w lądowe farmy wiatrowe PGE?

- Po zmianie prawa przygotowanie i budowa nowych farm wiatrowych zajmie nam 3-5 lat. W tym czasie nierzadko będziemy musieli na nowo przeprowadzić i uchwalić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskać decyzje środowiskowe. Wynika to m.in. z tego, że od czasu pierwszych projektów inwestycyjnych zwiększyły się gabaryty i moc oferowanych obecnie na rynku turbin wiatrowych.

Ze względu na zamrożone inwestycje w branży onshore PGE Energia Odnawialna musiała się skoncentrować na realizacji innych projektów. Jakie były te najważniejsze?

- Postawiliśmy na fotowoltaikę, skupiając się na wielkoskalowych projektach PV. W ubiegłym roku uzyskaliśmy m.in. pozwolenia na budowę ponad 20 instalacji słonecznych o łącznej mocy przekraczającej 250 MW. Najważniejsze z nich to PV Jeziórko, PV Srebrzyszcze, PV Kleszczów i PV Wrzosów. A to nie koniec. Rozpoczęliśmy budowę inwestycji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 200 MW, a do grudnia 2023 r. będziemy posiadać ok 500 MW w projektach PV wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy.

Już w drugim i trzecim kwartale tego roku chcemy zakontraktować budowę instalacji o mocy ponad 250 MW, tak żeby do końca 2024 r. popłynęła z nich energia elektryczna. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Obecnie spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW. Docelowo, zgodnie ze realizowanym w ramach strategii PGE Programem PV, do 2030 r. spółka zamierza zbudować instalacje słoneczne o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnić PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Wojna na Ukrainie spowodowała duże zmiany w energetyce. W jaki sposób dotknęło to rynek OZE?

- Presja na rozwój energetyki odnawialnej jest ogromna. Dotyczy to zarówno producentów, eksporterów, firm krajowych jak i zagranicznych. Jesteśmy świadkami prawdziwego wyścigu po OZE. Chodzi tu nie tylko o to, że ta energia jest zielona, zeroemisyjna, to również budowanie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej poprzez rozwój źródeł, które są całkowicie niezależne od zewnętrznych dostawców paliw.

Rzecz jasna wiąże się to z koniecznością inwestowania w rozbudowę i modernizację systemu energetycznego, tak aby można było podłączać do systemu kolejne inwestycje. Niezbędne są także inwestycje w magazyny energii i elektrownie szczytowo-pompowe, które będą mogły zmagazynować energię wyprodukowaną przez OZE i wprowadzić do systemu energetycznego, gdy zapotrzebowanie na energię będzie najwyższe.

Polska potrzebuje inwestycji w sieci, żeby budować energetykę rozproszoną

Bez tego typu inwestycji rozwój OZE w Polsce może być zahamowany?

- Krajowy System Elektroenergetyczny był projektowany i rozwijany przy założeniu, że energia płynie z dużych, konwencjonalnych elektrowni do odbiorców, którzy znajdują się głównie w obszarach zurbanizowanych. Jednakże dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, z którym mamy obecnie do czynienia sprawił, że tak zaprojektowany system okazał się niedostosowany do wymagań współczesnej energetyki. Zdaję sobie sprawę, że inwestowanie w sieci to kosztowny, długotrwały proces, ale jest on konieczny. Polska potrzebuje taniej energetyki rozproszonej pochodzącej z OZE. Im jest jej więcej w systemie, tym energia elektryczna jest tańsza. Takie jest oczekiwanie klientów. Już dziś wiele firm chce kupować tylko zieloną energię.

A co z elektrowniami szczytowo-pompowymi? Czy PGE Energia Odnawialna planuje rozwój tej branży? Wielu ekspertów podkreśla, że jest potencjał, by w Polsce było ich więcej niż obecnie.

- Grupa PGE jest właścicielem czterech elektrowni szczytowo-pompowych w tym największej elektrowni tego typu w Polsce o mocy 716 MW, znajdującej się w Żarnowcu. Proces przygotowania kolejnych inwestycji tego rodzaju jest dużo bardziej skomplikowany, kosztowny i czasochłonny w porównaniu do elektrowni wiatrowych i słonecznych.

Niemniej jednak jest on konieczny. Aktualnie to jedyna technologia wielkoskalowych magazynów energii, która jest w stanie wspierać rozwój energetyki odnawialnej. Co więcej, elektrownie szczytowo-pompowe odgrywają kluczową funkcję regulacyjno-interwencyjną w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Obecnie realizujemy jeden program dotyczący tej technologii. Chodzi o kompleksową modernizację elektrowni Porąbka-Żar. Ta gigantyczna Inwestycja, której wartość przekracza miliard złotych, została podzielona na trzy zadania. Pierwsze dotyczy modernizacji części technologicznej elektrowni. W ramach przewidzianych prac wymienione będą cztery hydrozespoły wraz z całą infrastrukturą pomocniczą. Równolegle ruszą prace związane z modernizacją zbiornika górnego Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar.

Planowana modernizacja zakończy się do końca 2024 r., a w części technologicznej do stycznia 2028 r. Co ważne, podczas remontu elektrownia nie zostanie wyłączona z eksploatacji. Wyjątkiem będzie okres, kiedy realizowane będą prace na zbiorniku górnym.

Czy biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, inflację oraz gigantyczny wzrost cen materiałów budowlanych inwestycje realizowane przez PGE Energia Odnawialna nie są zagrożone?

- Ubiegły rok był bardzo dobry dla PGE Energia Odnawialna i jestem przekonany, że obecny będzie jeszcze lepszy. Liczymy m.in. na kolejną rekordową produkcję. W tym roku osiągnęła ona poziom 3020 GWh, czyli o 12,5 proc. większą niż 12 miesięcy wcześniej. Było to możliwe dzięki akwizycji trzech elektrowni wiatrowych w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Chodzi o farmy: Radzyń, Ścieki i Jóźwin. Po ich zakupie łączna moc zainstalowana farm wiatrowych PGE wzrosła o 12 proc., do ponad 772 MW. W najbliższym czasie nie wykluczamy kolejnych tego typu akwizycji.

PGE Odnawialna ma duże ambicje, ale nie ukrywa, że aby je zrealizować trzeba będzie pokonać spore wyzwania

- Na pewno ten rok będzie dla spółki dużym wyzwaniem z uwagi na realizację kilkudziesięciu, prowadzonych równocześnie, inwestycji w różnych sektorach naszej działalności. Będą to nie tylko nowe projekty fotowoltaiczne, ale również ważne modernizacje elektrowni wodnych.

Zaawansowane prace prowadzone są już w Elektrowni Dębe. Po ich zakończeniu w 2024 r. produkcja energii elektrycznej powinna w niej wzrosnąć o 17 proc., do poziomu ok. 120 GWh/rok. Kolejny ważny projekt będziemy realizować w Elektrowni Wodnej Gubin. Do końca przyszłego roku w obiekcie wymienione będą m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 6 mln zł z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarządzanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do realizacji tych wszystkich przedsięwzięć potrzebujemy sprawnej, terminowej logistyki oraz najlepszych wykonawców. Osobną kwestią jest finansowanie projektów. Z jednej strony musimy utrzymać dyscyplinę kosztową, przy sztywno określonych cenach za energię z OZE, z drugiej w realizowaniu inwestycji nie pomaga sytuacja na rynku, w tym przede wszystkim inflacja.

Z kolei największym wyzwaniem w przypadku projektów fotowoltaicznych jest uzyskanie warunków przyłączeniowych. Niestety pozytywna decyzja operatora nie zawsze jest możliwa. Aby inwestycje w energetykę odnawialną mogły się w Polsce dynamicznie rozwijać konieczna jest szybka modernizacja infrastruktury sieci elektroenergetycznej.