PGE oficjalnie otworzyła swoją siedzibę w Lublinie

PGE przeniosła siedzibę z Warszawy do Lublina. 26 września 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie lubelskiej siedziby PGE. Na początek będzie w niej pracowało około 180 osób – poinformowała spółka.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

1 lipca 2022 roku, jak podawała PGE, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu PGE dokonane na podstawie jednej z uchwał walnego zgromadzenia spółki z 6 kwietnia 2022 roku.

Lokalne samorządy zyskają dodatkowe dochody z podatku CIT płaconego przez PGE

W wyniku rejestracji tych zmian statutu, jak podawała spółka, siedziba PGE została zmieniona z Warszawy na Lublin, a dzisiaj tj. 26 września 2022 firma poinformowała, że nastąpiło uroczyste otwarcie jej lubelskiej siedziby, stwierdzając też, że 1 lipca br. nowa siedziba została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

PGE podała m.in., że wskutek przeniesienia siedziby PGE do Lublina lokalne samorządy zyskają dodatkowe dochody z podatku CIT płaconego przez spółkę oraz z podatku PIT odprowadzanego przez zatrudnionych w Lublinie pracowników.

- Decyzja o przeniesieniu siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej z Warszawy do Lublina to element realizowanej przez zarząd grupy strategii zrównoważonego rozwoju, dywersyfikacji geograficznej oraz przenoszenia funkcji decyzyjnych do regionów i przenoszenia działalności bliżej naszych klientów- powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, cytowany w komunikacie.

Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że decyzja o przenosinach siedziby została podjęta „po wnikliwych analizach obejmujących warunki biznesowe, ale też potencjał rynku pracy i edukacji w mieście, a także w całym regionie”.

Grupa PGE od lat jest obecna w Lublinie; tam swoją siedzibę ma m.in. PGE Dystrybucja

PGE podała, że także w 2022 roku uruchomiła w Lublinie Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE, w skład którego wchodzą Biuro Rozwoju, Projektów i Doradztwa HR PGE odpowiedzialne za rozwój obszaru szkoleniowego i rekrutacyjnego, oraz Biuro Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych odpowiedzialne za kreowanie polityki bezpieczeństwa, w tym BHP.

Nowa siedziba PGE znajduje się w biurowcu przy al. Kraśnickiej. Na początek , jak podała firma, będzie tam pracowało około 180 osób. Część pracowników, jak podano będzie realizowało swoje zadania zarówno w siedzibie spółki w Lublinie, jak i w innych biurach spółki.

Grupa PGE od lat jest obecna w Lublinie. Swoje siedziby mają tutaj PGE Dystrybucja, lubelski oddział PGE Obrót oraz Elektrociepłownia Lublin, należąca do PGE Energia Ciepła.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii