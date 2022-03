PGE ogłosiła przetarg na budowę sieci LTE450

PGE rozpoczyna przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej LTE pracujących w paśmie 450 MHz przeznaczonym dla sektora energetycznego. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do stycznia 2025 r., a gwarancja i utrzymanie sieci będą świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 r.

Wcześniejsze działania

Część większej całości

PGE Systemy to spółka zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki.Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450.W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi.W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej Core LTE450 – produkcyjnego i testowego - umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE. W kwietniu br. planowane jest zakończenie przyjmowania ofert.Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców.Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych.Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m. in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.