PGE oraz Energa ostrzegają swoich klientów

Firma PGE Obrót z Rzeszowa zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych ostrzega klientów przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty. Apeluje o nieotwieranie podejrzanych maili. Również Energa ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o nierozliczonych płatnościach. Wiadomości zawierają niebezpieczny link do płatności online.

Jak poinformował w piątek rzecznik prasowy spółki Mariusz Majewski, pracownicy firmy w ostatnim czasie otrzymują wiele zgłoszeń o podejrzanych wiadomościach e-mail, które docierają do klientów PGE.



Uwaga❗️#PGEObrót ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty❗️

Pracownicy #PGEObrót otrzymują w ostatnich dniach liczne zgłoszenia dotyczące podejrzanych wiadomości e-mail. Uważaj na adresy inf@alphaglyx.com,pgetest@sldscan.com,test@acp.org

➡️ https://t.co/0Fz6EK00ST pic.twitter.com/I94euNYXU8 — PGE Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) October 9, 2020

"Korespondencja wysyłana m.in. z adresów: inf@alphaglyx.com, pgetest@sldscan.com, test@acp.org, test@urespect.org zawiera informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online" - dodał.

Majewski zaapelował do klientów, którzy otrzymali takie maile, o ich zignorowanie. "Prosimy nie otwierać linków prowadzących do płatności. Apelujemy również o przekazanie ostrzeżeń rodzinie i znajomym" - podkreślił rzecznik.

W przypadku wątpliwości klienci PGE Obrót mogą zadzwonić na numer infolinii PGE: (+48) 422 222 222.

Jak zaznaczył Majewski, wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są na bieżąco monitorowane, a strony blokowane. "Każda próba oszustwa jest również zgłaszana do organów ścigania" - podał.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.