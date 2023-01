PGE, Orlen, Polenergia i E.ON Polska o cenach prądu w 2023 roku

W Polsce ceny prądu na rynku spotowym w 2023 roku będą pochodną regulacji. W kontraktach terminowych na rok 2024 o cenie energii zdecydują ceny surowców i emisji CO2. Swoimi opiniami podzielili się z WNP.PL szefowie dużych spółek energetycznych.





- Ceny energii w kontraktach spotowych w 2023 roku będą wynikały z regulacji wprowadzonych na rynku bilansującym, które ograniczają ceny ofertowe praktycznie do kosztów zmiennych generacji w źródłach konwencjonalnych - wskazuje Jarosław Bogacz, członek zarządu Polenergii.

- Ceny energii w kontraktach terminowych z dostawą w 2024 roku będą kształtowane przede wszystkim przez ceny surowców, m.in. węgla i gazu. Na ich zmienność wpłyną również ceny CO2 - mówi Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen.

- Dużo zależy od rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą, lecz w przypadku braku eskalacji konfliktu, przy jednoczesnej stabilizacji dostaw surowców do Europy z alternatywnych kierunków, ceny energii w kontraktach terminowych na 2024 rok, w porównaniu z 2023 rokiem, mogą się zmniejszyć - uważa Andrzej Modzelewski, prezes zarządu E.ON Polska.

- Przy wciąż odczuwalnym w całej Europie kryzysie energetycznym, przy konieczności uwzględnienia wielu zmiennych, a często nieznanych czynników, trudno przewidywać, które z nich i w jakim stopniu będą kształtowały ceny energii za kilkanaście miesięcy czy dwa lata do przodu - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Główną składową detalicznych cen energii elektrycznej są jej ceny hurtowe. Specyfiką rynku energii elektrycznej jest to, że w dużym stopniu energia sprzedawana jest w kontraktach terminowych w danym roku na kolejny rok, czyli zanim zostanie wyprodukowana.

W 2022 roku ceny hurtowe z dostawą na 2023 rok w porównaniu do cen hurtowych prądu notowanych w 2021 roku z dostawą w 2022 roku były kilka razy wyższe.

Na TGE, w przypadku energii elektrycznej, średnia ważona wolumenem transakcji w pierwszych 11 miesiącach roku 2022 cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23), czyli po jednakowej cenie w ciągu całej doby, wyniosła 1112,30 zł/MWh.

W tym samym okresie 2021 roku średnia ważona wolumenem transakcji cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22), czyli po jednakowej cenie w ciągu całej doby, wyniosła 360,81 zł/MWh.

Uzupełnieniem rynku terminowego są transakcje spotowe zawierane na tzw. rynkach dnia bieżącego i następnego, co oznacza, że sprzedana energia elektryczna zmienia właściciela tego samego lub kolejnego dnia.

Jak według prognoz i analiz w 2023 roku vs 2022 będą się kształtowały ceny prądu m.in. na rynku hurtowym w kontraktach spotowych, a jak w terminowych na 2024 vs kontrakty na 2023 i co będzie miało na to największy wpływ?

Refleksjami na temat przyszłych cen prądu podzielili się z WNP.PL Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE, Andrzej Modzelewski - prezes zarządu E.ON Polska, Jarosław Dybowski - dyrektor wykonawczy ds. energetyki w Orlenie i Jarosław Bogacz - członek zarządu Polenergii.

Jarosław Bogacz: Im szybciej zdecydujemy się na uwolnienie pełnego potencjału dla rozwoju OZE w Polsce, tym mocniej ograniczymy wzrost cen energii

- Ceny energii w kontraktach spotowych w 2023 roku będą wynikały z regulacji wprowadzonych na rynku bilansującym, które ograniczają ceny ofertowe praktycznie do kosztów zmiennych generacji w źródłach konwencjonalnych i obowiązują do końca 2023 roku. Powtórka pików cenowych z 2022 roku jest mniej prawdopodobna.

Wzrost udziału fotowoltaiki w KSE nadal będzie generował istotne spadki cen w okresach wysokiego nasłonecznienia i niskiego zapotrzebowania. Struktura cenowa bardzo wrażliwa na generację OZE już z nami zostanie do okresu wdrożenia na zauważalną skalę magazynów energii w skali mikro i makro. Do tego potrzeba odpowiednich produktów na rynku wprowadzanych przez operatorów sieciowych i wsparcia w początkowym okresie rozwoju.

Co do notowań kontraktów na 2024 rok i kolejne lata, to zapewne będą one zależne od czynników geopolitycznych, jak i sytuacji na rynkach surowcowych. Nie bez znaczenia będą czynniki fundamentalne, jak prognozowany stan gospodarki czy oczekiwana dostępność mocy wytwórczych w poszczególnych krajach UE.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że lata 20. XXI wieku będą okresem wysokich cen surowców oraz cen energii. Im szybciej zdecydujemy się na uwolnienie pełnego potencjału dla rozwoju OZE w Polsce, tym mocniej ograniczymy wzrost cen energii, co przełoży się na przyspieszenie rozwoju całej gospodarki.

Jarosław Dybowski: W 2023 r. można spodziewać się spadku cen w kontraktach typu spot w porównaniu do 2022 roku

- Jednym z kluczowych czynników będzie tu rozwój sektora OZE, m.in. wzrost mocy w instalacjach odnawialnych objętych systemem aukcyjnym, ale także nowe aktywa fotowoltaiczne.

Znaczenie w kształtowaniu się cen spotowych będą też miały ostatnie zmiany regulacyjne, jak na przykład zamrożenie cen energii elektrycznej czy rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla rynku bilansującego.

Z kolei ceny energii w kontraktach terminowych z dostawą w 2024 roku będą kształtowane przede wszystkim przez ceny surowców, m.in. węgla i gazu. Na ich zmienność wpływ będą również miały ceny CO2.

Wojciech Dąbrowski: W ostatnim czasie rynek energii przeszedł zmiany, które wpływają na wszystkich jego uczestników

- Analitycy rynku energii starają się prognozować ceny na 2024 rok zarówno na rynku spotowym, jak i terminowym, jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację i zupełnie nowe regulacje, jest to zadanie ekstremalnie trudne.

W ostatnim czasie rynek energii przeszedł zmiany, które spowodowały, że obowiązują na nim całkowicie odmienne regulacje niż dotychczas. Kilka tygodni temu zostało zniesione tzw. obligo giełdowe, czyli z rynku zniknął obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii. W konsekwencji tej zmiany obroty energią elektryczną na giełdzie - która od lat wyznaczała poziom hurtowych cen na rynku - spadły rok do roku o ponad 60 proc.

Nowe regulacje prawne szeroko wpływają na wszystkich uczestników rynku energii, nie tylko na poziomie obrotu, ale też m.in. wytwarzania, co związane jest z wprowadzonymi przez rząd i parlament limitami cen oraz rekompensatami dla rynku energii. Wszystko to – w połączeniu z głęboką destabilizacją rynków energii i surowców - wynikającą bezpośrednio z agresywnej polityki Rosji - sprawia, że obecnie trudno jest przewidywać ceny w tak odległej perspektywie jak rok 2024.

Przy wciąż odczuwalnym w całej Europie kryzysie energetycznym, przy konieczności uwzględnienia wielu zmiennych, a często nieznanych czynników, trudno przewidywać, które z nich i w jakim stopniu będą kształtowały ceny energii za kilkanaście miesięcy czy dwa lata do przodu.

Andrzej Modzelewski: W 2023 roku sytuacja w Ukrainie wciąż będzie miała kluczowy wpływ na kształtowanie się cen energii

- Potencjalna eskalacja konfliktu może jeszcze mocniej wpłynąć na wzrost cen energii, przede wszystkim ze względu na wyższe poziomy cen paliw. Niezależnie od przyjętego scenariusza, wyższe poziomy cen węgla i gazu niż przed rokiem 2021 będą miały negatywny wpływ na ceny energii w 2023 roku.

Większość energii sprzedawana jest na rynku terminowym, a jej cena uzależniona jest przede wszystkim od cen surowców, uprawnień do emisji CO2, jak również ilości OZE. Ceny surowców w kontraktach terminowych na 2023 rok znacząco wzrosły, m.in. gaz ziemny został zakupiony po kilkukrotnie wyższych stawkach niż na 2022 rok, podobnie było w przypadku węgla kamiennego. Tym samym średnia cena energii w kontraktach terminowych na 2023 rok także wzrosła, odzwierciedlając wzrost cen surowców.

Dużo zależy od rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą, lecz w przypadku braku eskalacji konfliktu, przy jednoczesnej stabilizacji dostaw surowców do Europy z alternatywnych kierunków, ceny energii w kontraktach terminowych na 2024 rok, w porównaniu z 2023 rokiem, mogą się zmniejszyć.