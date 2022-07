PGE otrzymała decyzję premiera zobowiązującą do zakupów węgla

Grupa PGE otrzymała w czwartek decyzję Prezesa Rady Ministrów zobowiązującą spółkę PGE Paliwa do zakupu do dnia 31 sierpnia 2022 r. 2,5 mln ton węgla opałowego - poinformowała PAP firma. PGE Paliwa przystąpiła do realizacji decyzji - zaznaczyła PGE.

Jak zaznaczyła spółka, decyzja zobowiązuje ją do zakupu wskazanej ilości węgla z docelowym przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych i sprowadzenia go do Polski do dnia 31 października 2022 r.

PGE Paliwa przystąpiła do realizacji działania w dniu otrzymania tej decyzji - poinformowała PGE w czwartek. Jak przypomniała spółka, obecnie PGE Paliwa realizuje kontrakty importowe zabezpieczające potrzeby Grupy PGE.

Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP.

Zgodnie z dokumentem premier Mateusz Morawiecki zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia br. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Spółka musi sprowadzić go do Polski w terminie do 31 października 2022 r.

Do importu 2 mln ton takiego węgla w tym samym czasie i o takich samych parametrach jakościowych została zobowiązana także spółka Węglokoks.

Z pisma wynika, że obu spółkom zakazano odsprzedaży węgla prywatnym pośrednikom.

W piśmie zaznaczono, że gdyby spółki odmówiły zawarcia umów dotyczących zakupu węgla, decyzja premiera stanie się "natychmiast wymagalna". W decyzji powołano się na przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r.

Węglokoks SA również potwierdził w czwartek, że otrzymał decyzję o zakupie węgla na rynkach międzynarodowych. "Oprócz swojej podstawowej działalności gospodarczej, zaczęliśmy więc działania związane z importem węgla" - powiedział PAP rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz. Szczegóły podjętych działań są tajemnicą handlową firmy - zastrzegł Węglokoks.