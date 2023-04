PGE PAK Energia Jądrowa zbuduje elektrownię atomową w Pątnowie

PGE i ZE PAK ogłosiły powołanie spółki o nazwie PGE PAK Energia Jądrowa, która zajmie się, wraz z partnerem koreańskim, budową elektrowni jądrową w Pątnowie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami PGE i ZE PAK będą miały w niej po 50 proc. udziałów.

W czwartek (13 kwietnia) w Pątnowie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził, że to dzień, który przejdzie do historii energetyki i historii Polski. Jak dodał, transformacja energetyczna, polityka klimatyczna powodują, że musimy myśleć o nowych źródeł energii, odejściu od tradycyjnych kopalnych źródeł.

- Dzisiaj ważny moment - zawiązanie wspólnej spółki Grupy PGE i ZE PAK. Tworzą ją dwie najważniejsze firmy energetyczne w Polsce, które z partnerem koreańskim biorą się za realizację projektu budowy elektrowni jądrowej - mówił Jacek Sasin.

Jak dodał, to dla mieszańców tego regionu bardzo dobra informacja. - Elektrownia, która tutaj będzie powstawać to 10 tys. nowych miejsc pracy. To szansa rozwoju dla tego regionu oraz dla samorządów na pozyskiwanie nowych środków - mówił minister.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy, jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Rząd będzie robił wszystko, by ułatwiać procesy inwestycyjne przy elektrowniach jądrowych - zadeklarował w czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przy okazji utworzenia spółki PGE PAK Energia Jądrowa.

"My zrobimy ze swojej strony wszystko, aby ułatwić ten proces. Zarówno jeśli chodzi o te inwestycje realizowane wprost przez rząd, jak i te realizowane z poparciem rządu przez podmioty gospodarcze" - oświadczył wicepremier w Pątnowie, gdzie elektrownię jądrową planują zbudować PGE, ZE PAK i koreańskie KHNP.

Sasin zapewnił podczas konferencji, że projekt PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP cieszy się poparciem rządu. Dodał, że procedowana obecnie zmiana Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP240) będzie uwzględniać nowe inwestycje w energetykę jądrową.

"To wszystko świadczy o tym, że to są nie tylko strategiczne inwestycje dla spółek, a może przede wszystkim dla polskiego rządu i społeczeństwa. One dadzą nam możliwość patrzenia w przyszłość w zadzieją, patrzenia z przekonaniem, że Polska krajem suwerennym energetycznie jak jest, tak i pozostanie" - mówił wicepremier, minister aktywów państwowych.

Przypomnijmy, że ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały jesienią 2022 r. list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Jednocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie.

W ocenie PGE i ZE PAK ze wstępnych analiz wynika, że w Pątnowie jest perspektywiczne umiejscowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.