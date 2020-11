PGE po trzech kwartałach 2020 roku na minusie

W III kwartale 2020 roku grupa PGE miała 1,546 mld zł zysku EBITDA, co rok do roku oznacza spadek o 8 proc., notując 260 mln zł zysku netto, czyli o 39 proc. mniej niż rok wcześniej, a po III kwartałach 2020 grupa miała 4,351 mld zł zysku EBITDA, co oznacza, że był on mniejszy niż rok wcześniej o 28 proc. przy stracie netto w wysokości 377 mln zł wobec blisko 2,2 mld zł zysku netto rok wcześniej - wynika z raportu spółki za III kwartał 2020.

W III kwartałach 2020 grupa PGE wyprodukowała 42,85 TWh energii elektrycznej, co licząc rok do roku oznacza spadek o 1 proc., przy spadku produkcji energii z węgla brunatnego o 10 proc.

W III kwartałach 2020 grupa PGE sprzedała odbiorcom końcowym 30,46, TWh energii tj. o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, a dostarczyła odbiorcom (dystrybucja) 26,27 TWh, czyli o 3 proc. mniej niż w III kwartałach 2019.

Po III kwartałach 2020 zysk EBITDA grupy PGE skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł wyniósł 4,691 mld zł, co oznacza, że był mniejszy o 5 proc. niż rok wcześniej.