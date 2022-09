PGE podsumowała I półrocze. Ma przywieźć 3 mln ton węgla

Polska Grupa Energetyyczna (PGE) w I półroczu 2022 miała około 32,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku oznacza wzrost o 49 proc. i około 3,3 mld zł zysku netto wobec prawie 2,7 mld zł w I półroczu 2021. Grupa ma sprowadzić do Polski 3 mln ton węgla.





Grupa PGE w I półroczu 2022 wyprodukowała 32,32 TWh energii elektrycznej, co porównaniu do analogicznego okresu 2021 oznacza spadek o 2 proc.; produkcja elektrowni na węgiel kamienny spadla o 24 proc.

PGE Paliwa otrzymała decyzję premiera polecającą spółce zakup przynajmniej 3 mln ton węgla energetycznego do końca października 2022 roku oraz sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 roku.

Powtarzalny zysk EBITDA grupy PGE za I półrocze 2022 wyniósł około 4,2 mld zł i był mniejszy o 2 proc. niż w I półroczu ubiegłego roku. Największy udział w tym wyniku miał segment Dystrybucja -35 proc.

PGE opublikowała wyniki produkcyjne i finansowe za I półrocze 2022.

Spadek produkcji prądu z węgla kamiennego, częściowo z powodu problemów z dostępnością węgla

Grupa PGE, największy producent energii elektrycznej w Polsce, w I półroczu 2022 wyprodukowała 32,32 TWh energii elektrycznej, co porównaniu do analogicznego okresu 2021 oznacza spadek o 2 proc.

Elektrownie na węgiel brunatny wytworzyły w I półroczu 2022 około 19,87 TWh ,czyli o12 proc. więcej niż rok wcześniej, a na węgiel kamienny 6,66 TWh, co licząc rok do roku oznaczało spadek o 24 proc.

Spółka podała, że niższa produkcja w elektrowniach opalanych węglem kamiennym (spadek o 2,2 TWh) wynika z mniejszej produkcji w Elektrowni Opole oraz Elektrowni Rybnik, co spowodowane było dłuższym czasem postoju bloków tych elektrowni w rezerwie, ale nie tylko.

„Powyższa sytuacja jest częściowo efektem problemów z dostępnością węgla kamiennego”- czytamy w raporcie.

Produkcja energii elektrycznej z OZE w grupie PGE jest nadal niewielka w porównaniu do produkcji prądu z węgla. W I półroczu 2022 grupa wyprodukowała w źródłach OZE 1,34 TWh energii, czyli o 15 proc. więcej.

Grupa jest drugim największym w Polsce dystrybutorem energii elektrycznej. W I półroczu 2022 wolumen dystrybucji wyniósł 18,62 TWh, co oznacza, że był na poziomie I półrocza 2021,kiedy sięgnął 18,64 TWh.

Grupa w I półroczu 2022 sprzedała odbiorcom finalnym 17,46 TWh energii elektrycznej, co licząc rok do roku oznacza spadek około 7 proc.

PGE Paliwa z zadaniem sprowadzenia 3 mln ton węgla kamiennego energetycznego

PGE podała w raporcie, że PGE Paliwa 13 lipca 2022 roku otrzymała decyzję Prezesa Rady Ministrów polecającą zakup do końca sierpnia 2022 roku 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe oraz jego sprowadzenie do kraju do końca października 2022 roku.

"8 sierpnia 2022 roku spółka PGE Paliwa otrzymała decyzję Prezesa Rady Ministrów zmieniającą wcześniej wydaną decyzję i polecającą spółce zakup wyżej opisanego węgla w ilości przynajmniej 3 mln ton do końca października 2022 roku oraz sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 roku"- podała PGE w raporcie.

Spółka wskazała, że realizacja decyzji premiera spowoduje przejściowe zwiększenie zapotrzebowania na gotówkę grupy i potencjalny, okresowy wzrost zadłużenia w związku z rozliczaniem transakcji zakupu oraz odsprzedaży węgla.

Zaznaczyła, że "w obecnych uwarunkowaniach spółka nie spodziewa się by realizowane działania miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej PGE.

Powtarzalny zysk EBITDA za I półrocze 2022 roku na poziomie 4,2 mld zł

Grupa w I półroczu 2022 osiągnęła około 32,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 49 proc.

Wpływ na to miał wzrost cen energii elektrycznej. Segmenty energetyka konwencjonalna i ciepłownictwo w I półroczu 2022 osiągnęły łącznie średnią cenę sprzedaży prądu w hurcie na poziomie 457,85 zł/MWh, czyli około 81 proc. większą niż rok wcześniej.

Rosły też koszty wytwarzania energii. Segmenty energetyka konwencjonalna i ciepłownictwo w I półroczu 2022 odnotowały łącznie średni koszt CO2 na poziomie 291,83 zł/MWh, co rok do roku oznaczało wzrost o 168 proc.

Rosła też cena węgla kamiennego. Grupa w I półroczu zużyła około 3,1 mln ton węgla kamiennego co oznaczało koszty na poziomie 1,4 mld zł wobec niespełna 1,2 mld zł kosztów węgla przy zużyciu na poziomie 3,9 mln ton węgla kamiennego w I półroczu 2021.

Grupa w I półroczu 2022 osiągnęła raportowany zysk EBITDA w wysokości 6,4 mld zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 22 proc. Wpływ miała na to zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, co wsparło wynik raportowany o około 2,2 mld złotych, przy czym w I półroczu 2021 analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o około 0,9 mld zł.

EBITDA to zysk przed potrąceniem kosztów amortyzacji, podatków dochodowych oraz działalności finansowej, w tym odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych.

Powtarzalny zysk EBITDA za I półrocze 2022 wyniósł około 4,2 mld zł i był mniejszy o 2 proc. niż w I półroczu ubiegłego roku. Na skonsolidowany wynik grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności.

Największy udział w zysku EBITDA powtarzalna grupy za I półrocze 2022 roku mają segmenty Dystrybucja (35 proc.), Obrót (27 proc.) oraz Energetyka Odnawialna (20 proc.).

Segment Energetyka Konwencjonalna dał 9 proc. powtarzalnego wyniku EBITDA, segmenty Ciepłownictwo, Pozostała Działalność oraz Gospodarka Obiegu zamkniętego mają udziały po 1 proc. w wyniku EBITDA powtarzalna.

Grupa w I półroczu 2022 osiągnęła około 3,3 mld zł zysku netto wobec prawie 2,7 mld zł zysku netto w I półroczu 2021.

