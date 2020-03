PGE: pomoc na walkę z koronawirusem już na kontach szpitali

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że na konta siedmiu szpitali wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpłynęło już w sumie 3,9 mln zł z 5 mln, jakie na pomoc w walce z koronawirusem przeznaczyła spółka.

- W rekordowo szybkim tempie przekazaliśmy środki w formie darowizn na konta siedmiu szpitali w Polsce i już dzisiaj mogą one zostać wykorzystane na zakup m.in. sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych i aparatury do intensywnej terapii - oświadczył prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Jak podkreśliła spółka, PGE jest w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i ustala listę kolejnych szpitali, do których trafią pieniądze.

Siedem szpitali, które dostały już pomoc z PGE to: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

PGE przypomniała, że ponad 70 pracowników Grupy wspiera także infolinię NFZ.