PGE poprawia wskaźniki emisyjności

Największy koncern energetyczny w kraju, PGE Polska Grupa Energetyczna, ma ambicje zostania liderem transformacji. Od powodzenia tych planów wiele zależy - działalność Grupy jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w kraju.

Względne emisje GHG

Działania na rzecz ograniczenia GHG

Zmiana struktury produkcji a ochrona klimatu

Nowa strategia biznesowa

W 2020 r. w łącznej emisji GHG 99,9 proc. przypadło na emisje CO2, reszta na pozostałe gazy, w tym NOx i SO2. Struktura emisji nie zmienia się od lat.Zgodnie z systemem EU ETS, w 2020 r. grupa miała uprawnienia do darmowych emisji 1,03 mln ton gazów cieplarnianych.Na 1 mln zł przychodów Grupy PGE w 2020 r. (45 766 mln zł) przypadła emisja 1300,5 ton GHG, w porównaniu z 1612,2 tonami w 2019 r. Wskaźnik ten zmalał o 19,3 pkt. proc., przy wzroście przychodów o 21,6 proc. Na tak wysoką poprawę tego wskaźnika wpływ miał m.in. wzrost cen sprzedawanej energii elektrycznej i cieplnej w 2020 r.Na 1 mln zł EBITDA Grupy w 2020 r. (5 966 mln zł) przypadła emisja 9 989,2 ton GHG, w porównaniu z 8 505,6 tonami rok wcześniej, tj. była o 17,4 p.p. większa, przy spadku wartości EBITDA rdr. o 16,5 proc.Na jednego pracownika Grupy w 2020 r. (40 444 osób) przypadła emisja 1471,6 ton gazów cieplarnianych, która była o 2,4 p.p. większa niż rok wcześniej, przy spadku liczby pracowników o 4,3 proc.Zarząd PGE wylicza, że w 2020 r. średnia emisyjność CO2 jednostek wytwórczych PGE netto (uwzględniając produkcję ciepła) wyniosła 0,83 t/MWh, w porównaniu z 0,84 t/MWh w 2019 r. i 0,93 t/MWh w 2017 r.Jednostkowa redukcja dwutlenku węgla przez Grupę jest rezultatem przeprowadzonych modernizacji aktywów i inwestycji rozwojowych. Co roku na ten cel przeznaczane są wysokie nakłady finansowe, np. w 2020 r. ich łączna wartość wyniosła 5,5 mld zł, co stanowiło 12-proc. udział w przychodach.W instalacjach prowadzona była w 2020 r. m.in. optymalizacja procesów spalania oraz były wprowadzane rozwiązania mające na celu poprawę sprawności wytwarzania, zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i surowców oraz ograniczenie energochłonności procesów wytwórczych i potrzeb własnych.Zarząd w Raporcie niefinansowym 2020 przytacza efekty takiego działania na przykładzie Elektrowni Bełchatów - największej na świecie jednostki produkującej energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny, co powoduje kumulację emisji CO2 w jednym miejscu. Ich wolumen w 2020 r. elektrownia obniżyła w stosunku do roku 2012 o 15 proc. (o ok. 5 mln ton).W 2020 r. zakończył się projekt modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów, gdzie oprócz dostosowania emisji do wymagań konkluzji BAT, uzyskano poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej dla każdego z bloków średnio o ok. 2 proc.Ważną rolę odgrywają wdrożenia projektów badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony środowiska. W 2020 r. w GK PGE realizowano 24 takie projekty o łącznej wartości ponad 19 mln zł.W listopadzie 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra (należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE) nastąpiło przekazanie generalnemu wykonawcy terenu budowy, na którym powstaną dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy ok. 1400 MW.To projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i jednocześnie ważny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej, gdyż średnia emisyjność CO2 nowych jednostek będzie ponad dwa razy niższa niż obecna średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE).Dzięki temu grupa PGE zredukuje emisję CO2 o ok. 2-3 mln ton rocznie. Zgodnie z kontraktem, początek eksploatacji nowych bloków energetycznych zasilanych „błękitnym paliwem” planowany jest na czwarty kwartał 2023 r.Grupa PGE inwestuje, by obniżyć ślad węglowy produkcji ciepła systemowego. PGE Energia Ciepła zastępuje źródła węglowe nowymi źródłami niskoemisyjnymi opalanymi paliwem gazowym i olejowym. Budowane są nowe jednostki wytwórcze, które charakteryzują się większą elastycznością pracy i niezawodnością.Grupa PGE systematycznie zwiększa ponadto aktywa OZE. W drugim kwartale 2020 r. zakończyła projekt budowy dwóch lądowych farm wiatrowych (Karnice II i Rybice/Starza) o łącznej mocy znamionowej 97 MW. Był to jedyny projekt PGE, który mógł być zrealizowany po wejściu w życie tzw. ustawy odległościowej. Grupa PGE nabyła ponadto leżącą w woj. łódzkim farmę wiatrową Skoczykłody o mocy 36 MW.Patrz też: PGE przygotowuje budowę nowych elektrowni Projektem wspierającym rozwój OZE było uruchomienie pierwszego w Polsce magazynu energii elektrycznej wykorzystujących moduły Powerpack Tesla - w Rzepedzi (woj. podkarpackie). Instalacja zaprojektowana została w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej.Zgodnie z przyjętą w październiku 2020 r. nową strategią biznesową, Grupa PGE za cel stawia sobie zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne. Uzyskaniu trwałego efektu redukcji emisyjności GHG ma służyć zmiana technologii wytwarzania, rozbudowa portfela OZE oraz „umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym”.Do 2030 roku udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85 proc., a OZE stanowić będą 50 proc. Natomiast do 2050 r. Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną i będzie dostarczać klientom 100 proc. zielonej energii.Patrz też: Inwestycje PGE w 2021 r. zmieniają polską energetykę Jak informuje zarząd, transformacja energetyczna Grupy PGE odbywać się będzie „w sposób zrównoważony, w dialogu ze stroną społeczną”. Działania PGE są zarazem „ukierunkowane na maksymalizację wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy”.Proces zmian rozpoczął się od transformacji regionów tradycyjnie związanych z wydobyciem i konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej, tj. Bełchatowa i Turowa. Zakłada się rozwój energetyki nisko- i zeroemisyjnej, opartych na OZE.Łączne planowane w strategii nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld zł, z czego ok. połowa przypada na rozwój OZE - morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne.