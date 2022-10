PGE porządkuje struktury pod projekt NABE. Sprzedaje sześć firm

PGE zbyła na rzecz swojej spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna udziały w sześciu firmach. Wskazuje, że to kolejny krok przygotowujący PGE do wydzielenia aktywów węglowych do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) umowy zbycia udziałów w spółkach Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur-Serwis, Megaserwis oraz Ramb.

Tym samym, jak podano, spółka PGE GiEK nabyła prawo własności 100 proc. udziałów we wskazanych wyżej spółkach. Sama PGE GiEK jest spółką zależną PGE.

Cytowany w komunikacie prezes PGE Wojciech Dąbrowski stwierdza, że PGE konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uporządkowania struktur grupy PGE.

- Sprzedaż udziałów sześciu spółek, dedykowanych do realizacji zadań na rzecz spółki PGE GiEK, jest kolejnym działaniem przygotowującym grupę PGE do wydzielenia aktywów węglowych do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur-Serwis, Megaserwis oraz Ramb to spółki z grupy PGE, które świadczą usługi na rzecz kopalni i elektrowni z grupy PGE.

PGE podała, że po wydzieleniu aktywów węglowych z grupy będą realizować zadania na rzecz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

