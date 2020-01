PGE przy wsparciu EBI realizuje inwestycję w lądowe farmy wiatrowe

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln euro). Celem kredytu jest finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II (tworzących wspólnie projekt Klaster) o łącznej moc zainstalowanej do 97 MW.

Zielone inwestycje w naszym portfolio przybliżają Polskę do stopniowego osiągania neutralności klimatycznej - podkreśla Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Każdy taki projekt to indywidualne wyzwanie inwestycyjne, ale także stojąca za tym inżynieria finansowa, która prowadzi naszą Grupę do zmian miksu paliwowego. W naszych długofalowych wysiłkach na rzecz stopniowej dywersyfikacji i dekarbonizacji portfolio wytwórczego wiemy, że możemy polegać na Europejskim Banku Inwestycyjnym - wiarygodnym partnerze wspierającym nasze projekty transformujące energetykę - dodaje Emil Wojtowicz.Umowa zawarta między PGE a EBI na chwilę jej podpisania była pierwszym tego typu projektem energetycznym wśród kredytobiorców EBI, zatwierdzonym po przyjęciu nowej polityki kredytowej banku dla sektora energetycznego.Projekt przyczyni się do dywersyfikacji polskiego miksu energetycznego i osiągnięcia unijnego celu OZE na poziomie 32 proc. do 2030 r.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest długoterminową instytucją pożyczkową Unii Europejskiej, której właścicielem są jej państwa członkowskie. Udostępnia finansowanie długoterminowe na inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE.Grupa Kapitałowa PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.