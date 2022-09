PGE przyspiesza z projektem dużego magazynu energii

PGE przyspieszyła przygotowania do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i dostawę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. Postępowanie zakupowe ma zostać uruchomione jeszcze w 2022 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że przyspieszyła przygotowania do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i dostawę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh oraz budowę przyłącza do sieci 400 kV.

Magazyn energii odpowiedzią na wzrost cen prądu oraz zmiany na rynkach paliw

Koncern zapowiedział, że postępowanie na zaprojektowanie i dostawę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec oraz budowę przyłącza do sieci 400 kV zostanie uruchomione jeszcze w tym roku.

PGE jest zdania, że otwarte postępowanie zakupowe pozwoli uzyskać firmie najlepsze na rynku warunki dostawy magazynu energii i wskazuje, że przyspieszenie prac nad budową magazynu energii w Żarnowcu to odpowiedź firmy na wzrost cen energii elektrycznej oraz zmiany na rynkach węgla i gazu.

Spółka stwierdziła, że uruchomienie omawianego magazynu przyczyni się do ograniczenia wzrostu cen energii elektrycznej, dzięki magazynowaniu nadwyżek energii z OZE, kiedy jest ona tania, i oddawaniu ich do sieci w godzinach, w których rośnie na nią zapotrzebowanie, a tym samym i cena.

PGE ma warunki przyłączenia i promesę koncesji na magazynowanie energii

Podkreślono, że dzięki możliwości szybkiej reakcji na zachodzące w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zmiany, bateryjny magazyn energii zwiększy także możliwości stabilizacji systemu oraz rozwoju źródeł OZE.

PGE podała, że projekt budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec w I kwartale 2022 został wpisany do rejestru Rynku Mocy, a prowadzone wcześniej prace projektowe doprowadziły do uzyskania dla niego warunków przyłączenia do sieci przesyłowej.

Natomiast, zgodnie z komunikatem, w czerwcu 2022 roku projekt uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w lipcu 2022 PGE uzyskała promesę koncesji na magazynowanie energii.

