PGE rozważa dokończenie budowy elektrowni za 4 mld zł

Wydział analiz inwestycyjnych PGE SA aktualizuje analizę ekonomiczną budowy elektrowni Młoty. Jej wyniki zostaną zaprezentowane najprawdopodobniej w drugiej połowie 2021 r. Budowę tej szczytowo-pompowej elektrowni rozpoczęto jeszcze w czasach PRL.

Miliardy złotych do wydania

Praca na rzecz systemu

Elektrownie szczytowo-pompowe, a taką miałaby być elektrownia Młoty, to swoisty magazyn energii i zabezpieczenie na wypadek braku generacji ze źródeł odnawialnych. Z pewnością budowa elektrowni szczytowo-pompowej jest działaniem sensowniejszym niż budowa bateryjnych magazynów energii o zbliżonej mocy.Tą drogą poszli np. Niemcy, którzy w połowie 2020 r. zapowiedzieli budowę pięciu elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1,4 tys. MW. Co ciekawe, dwie z nich mogą powstać w innych krajach, ale mają pracować na potrzeby niemieckiego systemu energetycznego.Obecnie w Niemczech działa 26 elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 6,3 GW.Oczywiście sporym wyzwaniem będzie sfinansowanie dokończenia projektu. Kilka lat temu szacowano, że może to kosztować ok. 3 mld złotych, niedawno pojawiła się kwota 4 mld zł. To inwestycja na pierwszy rzut oka spora, ale przy przeliczeniu na 1 MW mocy nie robi już takiego wrażenia. W przypadku 3 mld zł koszt budowy 1 MW to 4 mln zł, a w przypadku 4 mld jeden MW mocy kosztuje 5,3 mln zł. Takie źródła będą pracowały przez dobrych kilkadziesiąt lat.W lutym 2021 r. prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówił, że koszt budowy 1 MW mocy w morskich farmach wiatrowych może wynieść 13 mln zł, a koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy 2,5 tys. MW, które planuje PGE, może sięgnąć nawet 30-40 mld zł.Gdyby elektrownia szczytowo-pompowa Młoty powstała, byłaby największą tego typu siłownią w Polsce. Kilka lat temu pojawił się pomysł, aby na terenie elektrowni powstała także farma wiatrowa.W Polsce mamy zbudowane w latach 80. i 90. ubiegłego wieku trzy klasyczne elektrownie szczytowo-pompowe: Żarnowiec o mocy ok. 716 MW i Porąbka-Żar o mocy 540 MW (obie należą do grupy PGE) oraz Żydowo o mocy 167 MW (należące do grupy Energa).Elektrownie szczytowo-pompowe świadczą usługę pracy interwencyjnej. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, korzysta z nich wyłącznie w celu zapewnienia stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), nie są one wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w celach komercyjnych.Elektrownie szczytowo-pompowe są wykorzystywane tylko w sytuacjach konkretnie zdefiniowanych. Przede wszystkim wówczas, gdy wystąpią problemy sieciowe lub kiedy rezerwa wirująca w elektrowniach cieplnych okazuje się niewystarczająca.W przypadku, gdy wystąpią duże ubytki mocy w ciągu dnia, jako ostateczny sposób bilansowania mocy w systemie mogą być wykorzystane elektrownie szczytowo-pompowe.Z elektrowni szczytowo-pompowych OSP korzysta również przy bardzo wysokiej generacji wiatrowej i braku możliwości zaniżenia generacji źródeł cieplnych w nocy. Wówczas można wykorzystać ESP do pompowania wody. Wymaga to jednak uprzedniego "spracowania" części wody znajdującej się w zbiornikach górnych.W ESP dopuszczalna jest bowiem praca generacyjna w ciągu dnia, jeżeli z prognoz wynika, że najbliższa noc będzie wymagała pracy o charakterze interwencyjnym, czyli poboru energii dla bilansowania systemu w dolinie nocnej.