PGE rusza z budową Elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach

15 października 2021 w obecności przedstawicieli władz państwowych oraz lokalnych odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię Nowa Czechnica. Inwestycja w podwrocławskich Siechnicach jest jedną z wielu prowadzonych obecnie w grupie PGE, których celem jest dekarbonizacja obszaru ciepłownictwa.

Uruchomienie bloku gazowo-parowego planowane na 2024 rok

Andrzej Jedut, prezes zarządu Kogeneracji , że nowy zakład w Siechnicach stanowić będzie istotne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców Gminy Siechnice oraz południowej części Wrocławia.- Uruchomienie projektu Nowa EC Czechnica, o większych w porównaniu do istniejącego obiektu zdolnościach produkcyjnych, oznacza że będziemy w stanie wyprodukować więcej ciepła, z którego skorzystać będzie mogła większa liczba odbiorców. Dodatkowo zabezpieczymy możliwość dostawy energii elektrycznej na następne kilkadziesiąt lat – podkreśla Andrzej Jedut.Głównym wykonawcą inwestycji jest wyłonione w kwietniu 2021 konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal ( lider ) i Polimex Energetyka.- Wkopanie kamienia węgielnego pod budowę nowej inwestycji Grupy PGE tu w Siechnicach to ważny dla nas moment. Zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni jest dla nas dowodem uznania, ale równocześnie rodzi ogromną odpowiedzialność. Dołożymy wszelkich starań by budowa Nowej EC Czechnica była naszym wspólnym sukcesem i byśmy mogli spotkać się tu w 2024 roku, na oddaniu tej inwestycji, w równie znamienitym gronie – powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimeksu Mostostalu, cytowany w komuniakcie.Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.