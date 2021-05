PGE spodziewa się poprawy wyników w czterech z pięciu segmentów biznesowych

PGE spodziewa się, że w 2021 roku raportowany zysk EBITDA grupy będzie większy niż rok wcześniej w segmentach ciepłownictwo, energetyka odnawialna, dystrybucja i obrót, a gorszy w segmencie energetyki konwencjonalnej. To zmiana w stosunku do poprzedniej prognozy, w której spółka podała, że EBITDA segmentu obrót pozostanie w 2021 na poziomie z 2020.

Energetyka konwencjonalna utraciła pierwsze miejsce na podium

Wśród czynników wpływających na wynik ciepłownictwa PGE wskazała dodatkowe przychody z tytułu rynku mocy i wzrost taryfy na sprzedaż ciepła przy presji kosztu CO2. PGE nie widzi istotnych ryzyk dla wyników ciepłownictwa w 2021 r. wynikających ze wzrostu cen CO2.- Uprawnienia do emisji CO2 na 2021 rok mamy co do zasady zabezpieczone na rynku terminowym i obecne istotne wzrosty na rynku nie powinny wpływać na wyniki 2021 roku w segmencie. Nasz niepokój budzi 2022 rok. Zabezpieczamy emisje na 2022 rok, ale punktem odniesienia są notowania spotowe, które przekroczyły 50 euro - wyjaśniał Piotr Sudoł.PGE podtrzymała, że spodziewa się spadku EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej. Spółka podała w prezentacji, że w segmencie konwencjonalnym na wyniki wpływ będzie mieć presja spadających marż w efekcie zjawisk rynkowych, co nie będzie rekompensowane przychodami z rynku mocy oraz z bloku nr 7 w Elektrowni Turów.- Energetyka konwencjonalna osiągnęła za I kwartał 2021 dobry wynik, lepszy od naszych oczekiwań. Niemniej konserwatywnie zakładamy, że wynik za cały rok 2201 może być niższy niż wykonany w 2020. Energetyka konwencjonalna utraciła pierwsze miejsce na podium w ramach naszej grupy. Teraz jest to dystrybucja - wskazał Piotr Sudoł.W I kwartale 2021 energetyka konwencjonalna osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 511 mln zł, wzrost o 3 proc. rok do roku. Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z Rynku Mocy.Ciepłownictwo za I kwartał 2021 miało na poziomie 510 mln zł, wzrost o 49 proc. rok do roku. Znacząca poprawa wyników to efekt wzrostu produkcji oraz cen ciepła. W I kwartale 2021 segment energetyka odnawialna miało około 193 mln zł zysku EBITDA, podobnie jak rok wcześniej. Wyższe ceny energii na rynku spot zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany zdecydowanie gorszymi warunkami wietrznymi.Segment dystrybucja w I kwartale 2021 wypracował EBITDA na poziomie 658 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. To następstwo większego wolumen przesyłanej energii i wzrostu cen dystrybucji. Segment obrót w w I kwartale 2021 miał zysk EBITDA na poziomie 352 mln zł, co oznacza wzrost o 61 proc. rok do roku. Nastąpił wzrost marży handlowej w większości grup klientów w efekcie, jak podał PGE, lepszego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.