PGE sprzeda zieloną energię grupie Raben w Polsce w modelu PPA

Grupa PGE dostarczy 35 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie do Grupy Raben w Polsce. Zostanie ona wyprodukowana w nowo powstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna. Kompleksową obsługą umowy realizowanej w modelu PPA zajmie się PGE Obrót - poinformowała PGE Energia Odnawialna.





Kontrakty PPA alternatywą dla systemu aukcyjnego

- Jako firma odpowiedzialna społecznie, chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, zależy nam na tym, aby wszystkie procesy w naszej organizacji były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Podpisanie umowy z PGE to kolejny krok by aktywnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także szansa na zielone inwestycje w naszym kraju- stwierdził Ewald Raben.PGE Energia Odnawialna wskazuje, że kontrakty PPA to dobra alternatywa dla systemu aukcyjnego.- Kontrakty PPA to dobra alternatywa dla systemu aukcyjnego. Koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, cytowany w komunikacie.- Widzimy duże zainteresowanie wśród klientów zieloną energią od PGE. Zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii grupy. Realizujemy to nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również, tak jak w tym przypadku, poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii - mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót, cytowany w komunikacie.PGE Energia Odnawialna ma 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię wynosi 2326,25 MW. W czerwcu 2021 r., dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Firma posiada ponad 150 własnych oddziałów w 14 krajach Europy. Zatrudnia 10 tys. pracowników i dysponuje około 1 200 000 m2 powierzchni magazynowych.