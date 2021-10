PGE stawia na Ustkę.” Tę lokalizację rozważaliśmy od samego początku”

Najbliższe plany offshorowe PGE to realizacja projektu Morskiej Farmy Wiatrowej – Baltica (łącznie 2,5 GW) w ramach strategicznego partnerstwa z Ørsted. Port Morski w Ustce jest jedną z możliwych lokalizacji bazy obsługowo-serwisowej dla takich inwestycji i to na Ustkę, jako port serwisowy, stawia PGE, która odpowiada m.in. za wybudowanie i działalność operacyjną portu serwisowego. - Tę lokalizację rozważaliśmy od samego początku – ujawnił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Port w ustce wskazany w KPO

- Mamy zamiar w pierwszym etapie tego przedsięwzięcia wydać wspólnie z naszym partnerem 40 mld zł, a więc to ogromna kwota. Cały biznes offshorowy, czyli budowa polskich farm wiatrowych będzie jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Przewiduje się, że ten biznes przyniesie około 70 tys. nowych miejsc pracy. Nie będziemy na morzu jedynym inwestorem, ale będziemy największym inwestorem przynajmniej w pierwszym etapie, w najbliższym 10-leciu- ocenił Wojciech Dąbrowski.Podkreślił, że PGE zależy na tym, aby „ na tym wielki placu budowy jakim będzie Morze Bałtyckie skorzystało jak najwięcej polskich przedsiębiorców, bo naszym celem jest, aby to właśnie polską gospodarkę wspierać, aby wspierać polskich przedsiębiorców i polskie przedsiębiorstwa, żeby one w jak największej mierze wzięły udział w tym wielkim przedsięwzięciu”.- Mamy wielu specjalistów, firmy wyspecjalizowane w wielu gałęziach gospodarki, które przy tych właśnie budowach będą potrzebne - stwierdził Wojciech Dąbrowski, dodając, że liczy na zaktywizowanie się firm z rejonu Ustki, nie tylko wykonawczych.PGE wskazuje, że Port Morski w Ustce jest jedną z możliwych lokalizacji bazy obsługowo-serwisowej dla planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.Na korzyść tej lokalizacji przemawia, jak uważa PGE, położenie portu w stosunku do planowanych farm wiatrowych, jego wielkość, dobre warunki nawigacyjne, dostępność terenów inwestycyjnych, a także pozytywne nastawienie władz miasta oraz Zarządu Portu w stosunku do planowanego przedsięwzięcia.- Ustka staje przed szansą rozwoju gospodarczego. Cieszę się, że PGE, jako największe przedsiębiorstwo energetyki polskiej, chce zaistnieć w naszym porcie i chce, by tu powstała baza serwisowa farm wiatrowych- mówił podczas konferencji burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.- Powstanie farm wiatrowych na Bałtyku to dla Ustki przede wszystkim możliwość gospodarcza. W moim przekonaniu przełoży się to na nowe miejsca pracy, intensywnie wykorzystana zostanie baza noclegowa, rozwiną się także inne usługi - stwierdził Jacek Maniszewski.W ramach wspólnego projektu PGE z Orsted to PGE odpowiada m.in. za wybudowanie i działalność operacyjną portu serwisowego, który stanie się bazą dla wspólnie realizowanych morskich farm wiatrowych.PGE wskazuje, że port w Ustce, obok portu w Łebie, jest jednym ze wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy, gdzie podkreślono, że sektor morskiej energetyki wiatrowej stanowi szansę dla rozwoju gospodarczego Polski, w tym zbudowanie i rozwój tzw. local content, którego kluczowym elementem jest budowa infrastruktury portowej, służącej budowie, a następnie eksploatacji morskich farm wiatrowych.