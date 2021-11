PGE, Tauron i Enea łączą siły w sprawie farm wiatrowych na Bałtyku

PGE, Tauron Polska Energia oraz Enea planują rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku. PGE podpisała z Tauronem i Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Chodzi o trzy dotychczasowe spółki PGE z Eneą i o jedną spółkę PGE z Tauronem.

Zgoda UOKiK jedynym warunkiem zawieszającym

Podpisane umowy są umowami warunkowymi. Zgoda UOKiK jest jedynym warunkiem zawieszającym dla umów przedwstępnych. Wniosek do Prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z Eneą został złożony 5 lipca 2021 r. Wniosek do Prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z Tauron Polska Energia został złożony 28 października 2021 r.PGE obecnie rozwija projekty o łącznej mocy około 3,5 GW, w tym 2,5 GW wspólnie z duńskim koncernem Orsted. Strategia opublikowana jesienią 2020 r. określiła długoterminową wizję rozwoju firmy w obszarze energetyki morskiej na co najmniej 6,5 GW do 2040 roku.Z kolei Tauron chce mieć w 2030 roku morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 1 GW.Enea nie upubliczniła swoich planów dotyczących mocy morskich farm wiatrowych.- Jeśli chodzi o wysokość udziałów (w spółkach projektowych -red.) to w tej chwili trudno o tym mówić, bo czekamy na zgodę UOKiK, a jeśli chodzi o moc projektów, to jest to tajemnicą przedsiębiorstw. Trudno przy tym zakładać, jaka będzie moc projektów, bo areał akwenu będzie oczywiście znany, ale postęp technologiczny w produkcji turbin jest taki, że dzisiaj są turbiny 12-14 MW a mówi się o turbinach 20 MW za kilka lat. Pamiętajmy, że biznes, o którym mówimy, to perspektywa realizacji po 2030 roku - zaznaczył Wojciech Dąbrowski.