PGE, Tauron, Enea i Energa oddadzą elektrownie. Węglowa agencja do końca roku

Przyjęliśmy na Radzie Ministrów bardzo ważny dokument dla transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego staje się faktem - poinformował wicepremier Jacek Sasin.

Wysoka rentowność projektów OZE

Przyspieszenie prac rządu nad NABE

Po wydzieleniu aktywów węglowych spółki energetyczne będą inwestowały w sieć dystrybucyjną oraz w odnawialne źródła energii, w tym morskie farmy wiatrowe. To wielomiliardowe inwestycje, pojawia się więc pytanie, czy takie pieniądze polskim spółkom uda się zdobyć.- Uważam, że nie powinno być większego problemu ze znalezieniem pieniędzy na sfinansowanie inwestycji w segmentach regulowanych i odnawialnych. Dzisiaj byłoby to relatywnie bardzo łatwe (przy niskich stopach procentowych), w środowisku rosnących i wysokich stóp procentowych będzie trudniej, ale te projekty będą bankowalne - dodaje Paweł Puchalski.Instytucje finansowe niechętnie finansują nie tylko projekty węglowe, ale też inwestycje realizowane przez firmy posiadające aktywa węglowe - trend się będzie pogłębiał i może spowodować paraliż finansowania nowych projektów poprzez znaczące podwyższenie kosztów inwestycji firm energetycznych, w tym w rozwój OZE.Obecnie pozyskiwanie finansowania jest utrudnione, co wynika z dominującego udziału węgla w bilansie wytwórczym największych polskich firm energetycznych. W przyszłości będzie jeszcze trudniejsze w związku z założeniami Fit for 55 i taksonomii.- Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych to dobry pomysł, jego realizacja pozwoli na przyśpieszenie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii - komentował dla WNP.PL Krystian Brymora, dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Beskidzkiego Domu Maklerskiego.Grupom energetycznym łatwiej będzie korzystać m.in. z zielonych obligacji.- Zielone obligacje na projekty dekarbonizacyjne i OZE są chętnie obejmowane przez instytucje finansowe, więc nie spodziewam się, że będzie większy problem z pozyskaniem finansowania. Wiadomo, że z uwagi na rosnące stopy procentowe będzie ono nieco droższe niż jeszcze niedawno, ale rentowność projektów OZE i projektów dekarbonizacyjnych jest wielokrotnie wyższa. To nie jest tak, że koszt finansowania będzie w stanie te projekty zatrzymać, ich oczekiwana stopa zwrotu w związku ze zmianami na rynku będzie wysoka - dodaje Krystian Brymora.Z kolei kontynuacja obecnego stanu rzeczy może mieć fatalne skutki nie tylko dla założeń transformacji energetycznej w Polsce, ale też dla najbardziej wrażliwych odbiorców i samych spółek. Przy obecnej skali transferu gotówki ze spółek energetycznych na pokrycie kosztów uprawnień do emisji, w sporej części do innych krajów sprzedających nadwyżki uprawnień, narasta ryzyko znaczącego pogorszenia sytuacji bilansowej kraju w dłuższej perspektywie. Zwłaszcza przy jednoczesnym wzroście kosztów finansowania nowych inwestycji i obniżających się wynikach finansowych głównych grup energetycznychDo końca pierwszego kwartału 2022 r. mają zakończyć się prace firmy doradczej KPMG Advisory dotyczące obszaru strategii i modelu finansowego NABE, strukturyzacji transakcji sprzedaży aktywów i opracowania modelu operacyjnego NABE. Prace obejmują również doradztwo koncentracyjne i notyfikacyjne.W połowie roku 2022 r. zaplanowano przyjęcie programu transformacji sektora elektroenergetycznego przez rząd. Do końca roku ma nastąpić przejęcie aktywów węglowych spółek przez NABE.Pomysł krytykują związkowcy z Taurona, którzy proponują powołanie trzech NABE: jedna powstałaby na fundamencie PGE GiEK, druga - na bazie elektrowni na węgiel kamienny z grupy Enea, a trzecia - elektrowni z Taurona.