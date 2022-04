PGE Toruń sprzedała wszystkie udziały spółki Torec

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z grupy PGE, zbyła wszystkie udziały w firmie Torec, która do momentu kiedy w Toruniu produkcja ciepła opierała się na węglu, zaopatrywała toruńską elektrociepłownię w to paliwo. Decyzja o zbyciu udziałów w Torec wynika ze strategii transformacji grupy PGE związanej z odchodzeniem od paliw stałych na rzecz paliw nisko i zeroemisyjnych.

PGE Toruń podała, że 20 kwietnia 2022 zbyła wszystkie udziały spółki Torec i poinformowała, że po transakcji udziałowcami Torec pozostaną wyłącznie pracownicy i byli pracownicy spółki, która będzie kontynuowała działalność na terenie kraju.

Spółka do obsługi elektrociepłowni

PGE Toruń od ponad 25 lat była większościowym udziałowcem Torec, która powstała w 1995 roku w wyniku wydzielania ówczesnego obszaru nawęglania elektrociepłowni.

Do momentu kiedy w Toruniu produkcja ciepła opierała się na węglu, spółka Torec obsługiwała toruńską elektrociepłownię w zakresie dostaw węgla, jego składowania i obsługi procesu nawęglania.

Po transformacji ciepłowniczej w marcu 2017 roku, czyli zmianie technologii produkcji ciepła z węglowej na gazową i powstaniu nowej elektrociepłowni, Torec przestał pełnić funkcję dostawcy paliwa do elektrociepłowni i związanej z nim obsługi.

Decyduje nowa strategia grupy

- Decyzja o zbyciu przez PGE Toruń udziałów w firmie Torec wynika z faktu, że profil działalności tej spółki, koncentrujący się na obszarze handlu węglem, nie jest spójny z nową strategią grupy PGE związaną z dążeniem do ograniczenie paliw kopalnych na rzecz paliw nisko i zeroemisyjnych - powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła, cytowany w komunikacie.

PGE Toruń to producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej o długości 267 km i dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajając około 60 proc. potrzeb cieplnych Torunia.