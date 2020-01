PGE Toruń w 2019 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej ponad 60 budynków

Ponad 60 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt, zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowopowstałe obiekty, pozostałe to budynki właścicieli chcących zmienić ogrzewanie na ciepło sieciowe – poinformowała PGE Energia Ciepła, do której należy PGE Toruń.