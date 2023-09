PGE ujawniła, jakich spodziewa się wyników

Grupa kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał tego roku. Po raz pierwszy uwzględniona w nich została działalność przejętej w kwietniu PKP Energetyka. PGE zakończy kwartał spadkami zysków.

Według opublikowanych szacunków łączny powtarzalny wynik EBITDA grupy PGE omawianym okresie wyniósł ok. 2,9 mld złotych.

Znacząco wzrosły inwestycje Grupy, wynosząc w całym półroczu blisko 4 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł ok. 0,4 mld złotych.

Po akwizycji PKP Energetyka 3 kwietnia br., w Grupie PGE utworzony został nowy segment biznesowy - Energetyka Kolejowa. Przedmiotem działalności segmentu są usługi energetyczne dla infrastruktury kolejowej. Segment wypracował zysk EBITDA w wysokości ok. 269 mln złotych. Na zysk segmentu złożyły się głównie wynik na dystrybucji energii, wynik na działalności w zakresie usług trakcyjnych i elektroenergetycznych oraz wynik na sprzedaży energii.

Znacząco wzrosły inwestycje Grupy, wynosząc w całym półroczu blisko 4 mld złotych, w porównaniu z 1,8 mld złotych w I półroczu 2022 roku. W samym drugim kwartale nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 2,4 mld złotych, wobec 0,9 mld złotych w porównywalnym okresie 2022 roku.

Raportowany wynik EBITDA grupy PGE był niższy rok do roku o jedną trzecią

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna w II kwartale 2023 roku wyniosła ok. 0,46 mld złotych wobec straty 0,04 mld złotych osiągniętej w II kwartale 2022 roku. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie ok. 0,35 mld złotych, w relacji do straty 0,15 mld złotych zaraportowanej w II kwartale 2022 roku. Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł ok. 0,23 mld złotych wobec 0,34 mld złotych w II kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i ograniczenia cen energii.

EBITDA powtarzalna segmentu Dystrybucja wyniosła ok. 1,00 mld złotych, wobec 0,68 mld złotych w II kwartale 2022 roku. Segment Obrót wypracował wynik powtarzalny EBITDA na poziomie ok. 0,37 mld złotych wobec 0,63 mld złotych osiągniętych w II kwartale ubiegłego roku. Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za II kwartał 2023 roku powtarzalny zysk EBITDA w wysokości ok. 0,02 mld złotych.

Łączny powtarzalny wynik EBITDA grupy PGE omawianym okresie wyniósł ok. 2,9 mld złotych. Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała zysk w wysokości ok. 2,4 mld złotych, co oznacza spadek o 35 proc.

Na obniżenie wyników miały wpływ jednorazowe zdarzenia niegotówkowe

Niższe wyniki raportowane wynikają z ujęcia w wynikach drugiego kwartału zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym, w postaci zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej i aktuarialnej, które obniżyły wynik raportowany o ok. 0,4 mld złotych. W analogicznym okresie 2022 roku zmiana rezerwy rekultywacyjnej zwiększyła wyniki raportowane o blisko 2,2 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,4 mld złotych wobec 2,3 mld złotych w II kwartale 2022 roku, przy czym niższe wyniki wynikały również głównie z niegotówkowego wpływu zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19,3 mld złotych i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2023 roku o ok. 5,5 mld złotych. Spółka informuje, że głównym powodem wzrostu zadłużenia w II kwartale br. była akwizycja PKP Energetyka.

Spadły wolumeny produkowanej i dostarczanej energii oraz ciepła

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 12,3 TWh i była o 18 proc. niższa od produkcji w II kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 9,4 TWh (wzrost o 6 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,6 TWh, wzrost o ok. 3 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

PGE zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.