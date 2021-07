PGE uruchomiła duży magazyn energii

PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.

Magazyn na górze Żar składa się z dwóch kontenerów wyposażonych w układy bateryjne w technologii NMC (litowo-niklowo-magnezowo-kobaltowej) i przekształtniki AC/DC (przekształcające prąd stały w przemienny) oraz stacji transformatorowej nN/SN. Bateryjny zasobnik energii przygotowany jest do pracy bezobsługowej i wyposażony jest w systemy zdalnego nadzoru i sterowania.Zasobnik przyłączony został do sieci średniego napięcia 15 kV. Zlokalizowanie go na tym poziomie napięć, umożliwi poddanie go testom pod kątem współpracy i optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej.Zbudowana na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim farma fotowoltaiczna o mocy 0,6 MW jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. Na wysokości 740 m n.p.m. znajduje się 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m².