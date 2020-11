PGE w 2021 roku spodziewa się wzrostu zysku większości segmentów. Ma pomóc rynek mocy

PGE ocenia, że prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka zawieszenia w przyszłym roku rynku mocy na skutek zaskarżenia decyzji KE aprobującej polski rynek mocy jest stosunkowo niewielkie. Spodziewa się, że w 2021 roku jej raportowana EBITDA może być wyższa niż w 2020 roku we wszystkich segmentach działalności poza energetyką konwencjonalną, a przychody z rynku mocy będą uzupełnieniem EBITDA m.in. ciepłownictwa i segmentu energetyki odnawialnej - wynika z informacji przekazanych przez PGE podczas wideokonferencji.

- Segment energetyka odnawialna ma również pozytywną perspektywę. Liczymy się ze wzrostem EBITDA przede wszystkim ze względu na rosnącą nominalnie cenę energii i już pełny rok użytkowania farm wiatrowych zbudowanych bądź nabytych w roku 2020. Dotychczasowe przychody dla elektrowni szczytowo-pompowych pompowych z PSE, które utracimy zostaną skompensowane uczestnictwem jednostek w rynku mocy – wyjaśniał Paweł Strączyński.Poinformował, że PGE również w segmencie obrotu, który składa się z handlu hurtowego i detalicznego, liczy w 2021 roku na wzrost EBITDA.- Liczymy na to, że sytuacja covidowa w roku 2021 będzie lesza niż w roku 2020 i będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zużycia energii elektrycznej oraz wzrostem sprzedaży. Równocześnie liczymy, że taryfa G zatwierdzana przez prezesa URE będzie już pokrywała uzasadnione koszty prowadzenia przez nas działalności obrotowej. Dzisiaj nie ma takiego pokrycia. PGE Obrót notuje ujemne wyniki finansowe, notuje ujemną EBITDA i wymaga udzielania pożyczek przez spółkę matkę na utrzymanie swojej działalności gospodarczej- poinformował Paweł Strączyński.Wiceprezes PGE podał, że PGE Obrót po 9 miesiącach 2020 roku miała 176 mln straty netto i niecałe 80 mln zł straty EBITDA.PGE w przyszłym roku liczy na wyższy wynik EBITDA w segmencie dystrybucji, bo jak wyjaśniał Paweł Strączyński chociaż stopa zwrotu z inwestycji (średnioważony koszt kapitału) spadnie w porównaniu do tej z 2020 roku o około 30 pkt. proc. do około 5,2 proc. to zostanie to zrekompensowane wzrostem wartość regulacyjnej aktywów.- Mamy również nadzieję w przypadku taryfy dystrybucyjnej, że większa część kosztów operacyjnych dystrybutora będzie uwzględniana w taryfie. Dzisiaj mamy poważny poziom kosztów operacyjnych, które nie znajdując odzwierciedlania w taryfie, nie są uznawane przez prezesa URE jako koszty uzasadnione – komentował Paweł Strączyński.Poinformował, że od 2022 roku PGE zamierza ruszyć z „ bardzo dużym programem inwestycyjnym w sieci dystrybucyjne” na lata 2022-2030, a rok 2021 chce wykorzystać na domknięcie sprawy nowego sposobu finansowania inwestycji w sieci elektroenergetyczne.