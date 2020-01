PGE wybrała Polimex Mostostal i General Electric do budowy bloków w Dolnej Odrze

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna dokonała finalnego wyboru oferty konsorcjum Polimeksu Mostostalu i General Electric w przetargu na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Łączna wartość zadania to blisko 5 mld zł netto.

Nowe bloki w Dolnej Odrze

- Zamówienie uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat - informowała wcześniej PGE.Podkreślała, że pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem - uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem.- Grupa PGE chce być liderem transformacji energetycznej, a budowa nowych bloków zasilanych niskoemisyjnym gazem jest kolejnym etapem naszej sukcesywnej zmiany. Stawiamy na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam uzyskać wysoką sprawność aktywów i docelowo zmieniać się w kierunku grupy coraz bardziej efektywnej i coraz bardziej przyjaznej środowisku - zapowiadał w czerwcu 2019 r. Henryk Baranowski, prezes PGE.- ZEDO ( Zespół Elektrowni Dolna Odra) jest tego doskonałym przykładem. Ewolucja od historycznych bloków zasilanych wyłącznie węglem, poprzez ultranowoczesne bloki gazowe, a docelowo maksymalne wykorzystanie również potencjału odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki, to kierunek, w którym zmierzamy nie tylko na Pomorzu Zachodnim - podkreślał.Grupa PGE przygląda się także możliwości wykorzystania terenów ZEDO do rozwoju mocy fotowoltaicznych w ramach dużego Programu PV. Podaje, że wstępne analizy wskazują, że docelowo mogłyby tam zostać zlokalizowane panele o mocy nawet 125 MW.- Kluczowa dla PGE GiEK inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych Elektrowni Dolna Odra, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr 3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - mówił w czerwcu 2019 r. Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.