PGE wygrywa wyścig o lokalizację dla morskich wiatraków

Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, spółka zależna PGE Baltica, wygrała postępowanie rozstrzygające dotyczące nowego pozwolenia lokalizacyjnego dla morskich farm wiatrowych.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło 25 stycznia 2023 roku wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczącego pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) dla morskich farm wiatrowych dla obszaru 60.E.3 położonego na Ławicy Środkowej Morza Bałtyckiego. Najwięcej punktów uzyskała w nim spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, spółka zależna PGE Baltica z grupy PGE.

- Obszar 60.E.3 bezpośrednio sąsiaduje z już rozwijanym przez nas projektem Baltica 1. To znaczy, że wiążą się z tym duże możliwości wykorzystania efektu synergii przy rozwoju obu przedsięwzięć w przyszłości. W niektórych przypadkach będzie możliwe przeprowadzenie wspólnych procedur zakupowych między innymi dotyczących prowadzenia badań i pozyskania komponentów koniecznych do wybudowania i eksploatacji morskich farm wiatrowych w tej części Bałtyku - komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

- To już drugie w ostatnim czasie postępowanie rozstrzygnięte na korzyść grupy PGE. Świadczy to o wysokiej jakości merytorycznej przygotowanych wniosków i stojącej za tym solidnej pracy naszych specjalistów. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2040 roku planujemy wybudować co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczych na Bałtyku i każde nowe pozwolenie lokalizacyjne przybliży nas do wypełnienia tego celu – dodaje Wojciech Dąbrowski.

O PSzW dla obszaru 60.E.3 ubiegała się spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, która realizuje już projekt Baltica 1 na Morzu Bałtyckim. Nowy projekt planowany na obszarze, którego dotyczy rozstrzygnięte postępowanie, roboczo określany jest jako Baltica 1+.

Powierzchnia akwenu 60.E.3 to około 143 km kw., a jego odległość od brzegu to około 78 km.

Następnymi w kolejności po Elektrowni Wiatrowej Baltica 1 firmami, które uzyskały minimum kwalifikacyjne w opisywanym postępowaniu rozstrzygającym były, jak wynika z informacji podanej przez Ministerstwo Infrastruktury, EDF Renewable Offshore Polska I, Cordeneos i POW-Polish Offshore Wind-Co.