PGE wykorzysta technologie kosmiczne na farmach wiatrowych

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspólnie z Scanway wdrożyła projekt badawczo-rozwojowy, który za pomocą innowacyjnych technik laserowych, pozwoli na ocenę stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. W przyszłości za pomocą lasera możliwe będzie też monitorowanie składu pierwiastkowego węgla w kopalniach PGE. To technologia stosowana przez NASA na Marsie.

Skaner laserowy pozwoli na wykonanie precyzyjnych, zdalnych pomiarów stanu technicznego łopat turbin wiatrowych z bardzo dużą dokładnością.

W ten sposób PGE Energia Odnawialna będzie mogła z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiegać kosztownym awariom.

Praktyka pokazuje bowiem, że usterki są najczęściej zbyt późno wykrywane.

- Sukces projektu badawczo-rozwojowego pozwoli w przyszłości zwiększyć produktywność turbin, dzięki skróceniu czasu przestoju powstałego w wyniku awarii. Co ważne, po pomyślnym zakończeniu projektu, rozważamy odpłatne udostępnianie tych rozwiązań innym podmiotom - mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.



W ramach projektu, który ma potrwać do połowy 2020 r., firma Scanway, oprócz zestawu pomiarowego, opracuje dla PGE Energia Odnawialna narzędzia do obróbki zebranych danych.

Czytaj też: Coraz więcej firm oferuje leasing paneli fotowoltaicznych



Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest dziś największym producentem zielonej energii Polsce. W swoim portfolio ma 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW, w tym pochodząca z wiatru 549,98 MW. W pierwszej połowie 2020 roku, wraz z ukończeniem budowy farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim, spółka powiększy swoje moce zainstalowane o kolejne ok. 97 MW.



Firma Scanway to polska firma, działająca w sektorze kosmicznym, która specjalizuje się w pomiarach 3D, systemach wizyjnych, przetwarzaniu obrazów i obserwacjach zdalnych. Przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Scanway prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi ScanSAT, który ma trafić na orbitę w 2021 roku. Prawie dwa lata temu zainwestował w nią PGE Ventures - fundusz z Grupy Kapitałowej PGE.



Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyjaśnia, że być może, już niedługo, PGE będzie realizować ze Scanway kolejny projekt. Spółka pracuje bowiem nad możliwością laserowej inspekcji składu pierwiastkowego węgla. - Z takiego rozwiązania - które może sprawdzić się w naszych kopalniach - korzysta już amerykańska agencja kosmiczna NASA m.in. podczas wypraw na Marsa - mówi Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.



Laserowa kontrola turbin wiatrowa jest już wykorzystywana na świecie. Korzystały z nich m.in. amerykańskie firmy, Catch the Wind z Virginii oraz National Renewable Energy z Colorado czy chiński Goldwind. Badania wykazały, że patent ten pozwala zmniejszać wahania prędkości wirnika nawet o 20 proc., a obciążenie zmęczeniowe do 20 proc. na wieżach i do 7 proc. na łopatach.



Z nowoczesnych rozwiązań korzysta w swoich kopalniach także KGHM. Technologia skaningu laserowego pozwala uzyskać kompletną informację o wyrobiskach, a także występujących tam urządzeniach górniczych, np.: przenośnikach taśmowych, lutniociągach, rurociągach czy kablach elektrycznych.