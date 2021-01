PGE z kluczową rolą w programie morskiej energetyki wiatrowej

Ustawa offshorowa została podpisana przez prezydenta. Rządowe plany zakładają, że do 2040 roku w polskiej strefie Bałtyku powstaną morskie farmy wiatrowe o mocy 8-11 GW. Kluczową rolę w tym programie energetyczno-gospodarczym chce odegrać PGE. Spółka zakłada, że do 2030 rokubędzie miała morskie farmy wiatrowe o mocy 2,5 GW, a 2040 roku o mocy 6,5 GW. Pierwsze 2,5 GW ma powstać we współpracy z partnerem branżowym.

PGE w trójporozumieniu

Nadchodzi czas inwestorów

Po 2030 roku, jak zakłada PGE, mają być uruchamiane kolejne farmy wiatrowe o mocy do około 3500 MW, a w tym Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 o mocy do blisko 900 MW. Wszystkie wymienione projekty (Baltica 1, Baltica 2, Baltica 3) mają pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp na Bałtyku, czyli lokalizacje.Baltica-2 i Baltica-3 mają też już decyzje środowiskowe (wydane w 2020 roku) i umowy z PSE o przyłączenie do sieci przesyłowej. Baltica 1 nie ma jeszcze decyzji środowiskowej ani umowy przyłączeniowej, ale ma już wydane warunki przyłączenia, które uzyskała w czerwcu 2020 r.W 2020 roku PGE Baltica wybrała wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2. Prace te wykona ILF Consulting Engineers Polska.Wybrany też został wykonawca studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), dotyczącego m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku, dla planowanych farm Baltica-2 i Baltica-3. Jest nim DHI –międzynarodowa organizacja konsultingowo-badawcza.Kolejnym krokiem, jaki zrobiła PGE w realizacji programu offshore, był wybór wykonawcy tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). PGE Baltica wybrała na wykonawcę tej strategii Ordtek Ltd.Strategia UXO ma zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3.18 stycznia 2021r. PGE, Enea i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych.- Spośród polskich przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa PGE jest liderem w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i dysponuje najbardziej rozległą wiedzą na temat realizacji tego rodzaju przedsięwzięć – stwierdził Wojciech Dąbrowski.- Dzięki temu porozumieniu możemy razem z Tauronem i Eneą zwiększyć nasze szanse w procesie ubiegania się o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych oraz zwiększyć możliwości finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku- ocenił Wojciech Dąbrowski .W następstwie porozumienia PGE, Taurona i Enei ma powstać spółka celowa koncernów z równymi ich udziałami, która będzie aplikować o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp na Bałtyku, czyli o lokalizacje dla nowych morskich farm wiatrowych.PGE, jak już zostało powiedziane, jest w trakcie wyboru partnera branżowego dla projektów Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW. PGE zaznaczyła, że podpisany list intencyjny pozostanie bez wpływu na proces pozyskania partnera oraz rozwijane wspólnie z nim projekty morskich farm wiatrowych, dla których konieczne będzie uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych.Prezydent Andrzej Duda podpisał długo oczekiwaną przez inwestorów ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Kancelaria prezydenta poinformowała o tym 22 stycznia 2021 r.- Nowe rozwiązania przyczynią się do powstania znacznego programu inwestycyjnego w Polsce o wartości nawet do 160 mld zł. Odnosi się on nie tylko do firm inwestujących w morskie farmy wiatrowe, ale także da konieczny impuls lokalnemu łańcuchowi dostaw i krajowemu przemysłowi w sektorze związanym z budową i obsługą morskich farm wiatrowych - stwierdził Wojciech Dąbrowski, komentując podpisanie przez prezydenta ustawy offshorowej.Ekonomicznym sednem ustawy jest zawarty w niej model wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe. Inwestorzy, którzy wejdą do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. Oznacza to prawo do pokrycia różnicy pomiędzy ceną energii umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii a rynkową ceną energii.W I fazie systemu wsparcia będzie mogło być udzielone wsparcie dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW. W tej fazie wsparcie (prawo do pokrycia ujemnego salda) będzie przyznawane na mocy decyzji prezesa URE.Przewidziane w regulacji wnioski muszą trafić do prezesa URE do 31 marca 2021 roku. Decyzje w sprawie wsparcia mogą być wydawane do 30 czerwca 2021 roku, muszą być indywidualnie notyfikowane przez KE. Wysokość ceny będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia określona zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw klimatu.W praktyce na przyznanie wsparcia w I fazie systemu mogą liczyć najbardziej zaawansowane projekty. Należą do nich rozwijane przez PGE projekty Baltica 2 i Baltica 3, co oznacza, że Grupa PGE ma szansę na uzyskanie wsparcia dla projektów o mocy stanowiącej około 40 proc. mocy wszystkich projektów, które mogą zostać objęte wsparciem w I fazie systemu.W II fazie działania systemu wsparcie ma być przydzielane w wyniku aukcji. Mają się one odbyć w 2025 roku (wsparcie dla projektów o mocy do 2,5 GW) i 2027 roku (wsparcie dla projektów o mocy do 2,5 GW).- Po jednomyślnym przyjęciu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w Senacie i podpisaniu jej przez Prezydenta RP oczekujemy teraz na zaakceptowanie polskiego systemu wsparcia dla źródeł offshore przez Komisję Europejską - stwierdził Wojciech Dąbrowski.